António Oliveira lamenta empata com Corinthians: "Poderíamos sair com os três pontos"

Na tarde deste sábado (10), o Cuiabá conseguiu apenas um epate na Neo Química Arena contra o Corinthians, com o placar de 1 a 1, e seu gol feito pelo atacante Deyverson, mas para a infelicidade do Dourado, o seu adversário marcou o gol de empate, e a equipe não teve força o suficiente para realizar a virada.

Empate dolorido

Após o duelo, o treinador português António Oliveira demonstrou sua insatisfação em ter saído da casa do seu adversário com apenas um empate, e que sua equipe poderia ter saído com a vitória.

"É evidente que saímos com aquela sensação de que poderíamos sair com os três pontos. Mais um jogo equilibrado, durante 75 minutos fomos uma equipe muito organizada, muito pragmática. Sabíamos claramente o que tínhamos que fazer no jogo. Muito organizada naquilo que são nossos padrões em termos ofensivos e defensivos, controlou sempre o jogo com e sem a bola. O adversário só nos feriu em situações de bola parada ou quando nosso equilíbrio não estava devidamente encaixado".

“Merecemos Respeito”

Foto: Divulgação/Cuiabá

O comandante também aproveitou seu espaço de fala, e deixou claro a sua admiração pelo clube, e pediu para que as pessoas, ao analisarem o trabalho que a instituição vêm fazendo nos últimos anos, seja digna de respeito e admiração

"Nós respeitamos a cultura desportiva, já estou aqui há alguns anos. E as pessoas não podem vir aqui com uma ideia já premeditada. O diálogo é fundamental. O campo nos últimos 15 minutos inclinou, se fosse para o outro lado, e eu respeito, é um grande clube, eles olham ainda pro emblema. E por tudo que este clube tem representado nos últimos anos, o Cuiabá merece respeito. E hoje, principalmente nos últimos 15 minutos, nós não nos sentimos respeitados".

Raiva incompreendida

Foto: Divulgação/Cuiabá

E por parte dos jogadores da equipe cuiabana, o atacante Deyverson, que é muito no futebol brasileiro por conta de sua passagem no maior rival do Corinthians, o Palmeiras, comentou sobre uma polêmica que rolou durante o confronto, em que os torcedores corintianos teriam acertado um objeto nele em sua saída de campo, e também aproveitou para, assim como seu treinador, pedir respeito aos admiradores do futebol ao Cuiabá.

"Isso é futebol, é normal o torcedor... não sei porque não gostam de mim, o torcedor é apaixonado pelo time dele. Já passou, não vou querer falar nada, a torcida deles gritou até o fim. Fico feliz pelo empate, jogar aqui é difícil, as pessoas precisam ter mais respeito pelo Cuiabá. Estamos crescendo, essas votações não deram certo e o Cuiabá merece respeito".

Próximo Compromisso

O Dourado volta aos gramados na próxima quinta-feira, em que terá de enfrentar o embalado Botafogo, na Arena Pantanal, às 20h. O confronto é válido pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro.