América tenta se recuperar no Brasileirão contra o Corinthians

Neste sábado (03) ás 18h30, o América recebe o Corinthians, no estádio Independência, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

Momentos das equipes

O América MG chega ao confronto depois de conquistar uma classificação heróica contra o Internacional na Copa do Brasil. Na partida, o Coelho perdeu por 3 a 1 no Beira Rio, mas foi superior nos pênaltis e avançou de fase. Já pelo Campeonato Brasileiro, o vice-campeão mineiro faz campanha desastrosa e é apenas o décimo nono colocado, com quatro pontos.

O Corinthians parece ter reagido no comando de Vanderlei Luxemburgo. Nas primeiras sete partidas, o Timão não havia conquistado nenhum triunfo e o técnico já começava a balançar no cargo.

No domingo (28), a primeira vitória veio por 2 a 0, em casa, contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro; Já na quarta-feira (31), uma atuação de gala de Róger Guedes em vitória e classificação por 2 a 0, em casa, contra o Atlético-MG pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Pelo torneio, o time avançou de fase, e pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians ocupa a décima quarta posição, com oito pontos.

Vagner Mancini tem novos desfalques por conta de seu adversário

Everaldo e Rodrigo Varanda não podem entrar em campo por terem sido emprestados pelo Corinthians, e se juntam aos desfalques da equipe por lesão. A expectativa é que a vaga no ataque seja preenchida por Mikael ou Mastrini.

Provável escalação: Mateus Pasinato; Ricardo Silva, Wanderson, Danilo Avelar e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Martinez; Mastriani (Mikael), Aloisio e Felipe Azevedo.

Luxemburgo deve mudar bastante o time que enfrentou o Galo no meio de semana

​​​Após se classificar em um jogo muito intenso contra o Atlético MG, o técnico corinthiano pretende levar a campo um time misto ou até todo reserva.

A utilização do time reserva também passa pela decisão que o Time do Povo terá na próxima semana contra o Independiente del Valle, fora de casa, pela quinta rodada do Grupo E da Copa Libertadores. Caso o Corinthians não vença, a equipe não dependerá apenas de si na última rodada e o time precisará combinar resultados para passar de fase.

Provável escalação: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Caetano e Fábio Santos; Roni, Giuliano (Maycon) e Matheus Araújo; Adson, Róger Guedes (Wesley) e Yuri Alberto (Felipe Augusto).

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA/RS).

Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Maíra Mastella Moreira (RS).

Árbitro de Video (VAR): Rafael Traci (SC).