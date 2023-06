Inter de Limeira conta com retorno de Buchecha em confronto direto contra o Maringá

Chegou ao fim o turno da Série D e a Internacional de Limeira terminou os primeiros 50% da primeira fase na zona de classificação para a próxima fase da competição nacional. A equipe comandada por Junior Rocha está em quarto lugar com nove pontos, um a mais que a Ferroviária e dois a mais que Maringá e Operário-MS.

Na próxima quarta-feira, a Inter de Limeira volta a campo, às 20h, diante do Maringá no estádio Willie Davids. Para o confronto, a equipe paulista conta com o retorno do volante Buchecha, que cumpriu suspensão na última rodada. Ele atuou em seis das sete partidas do clube alvinegro no turno da Série D.

“Vim para Limeira com esse objetivo, de ajudar a Inter. Teremos um duelo difícil fora de casa. Um confronto direto e que precisamos voltar de Maringá pontuando”, destacou o atleta de 22 anos.

Buchecha chegou à Inter de Limeira após ser um dos destaques do Taubaté na última Série A-2 do Campeonato Paulista. Das 15 partidas do clube na competição, o volante atuou em 11 compromissos e marcou dois gols.

“O elenco da Inter é homogêneo, onde todos tem sua importância e confiança da comissão técnica. Logicamente, fico feliz que venho tendo uma sequência de jogos e que no único jogo que não atuei foi por estar suspenso”, finalizou.