Ancelotti fala em permanência no Real Madrid para lutar por mais uma Champions

O Real Madrid foi até a Inglaterra para enfrentar o Manchester City pela partida de volta da semifinal da UEFA Champions League, e perdeu pelo placar de 4 a 0, no que foi considerado o maior jogo da história do Etihad Stadium.

Em entrevista coletiva, o técnico da equipe Merengue, Carlo Ancelotti, destacou o que deu errado para que o time fosse goleado em campo e não conseguisse avançar para mais uma final da competição.

"O rival jogou melhor e mereceu ganhar. Pressionaram muito no primeiro tempo, construíram a vantagem, nós tivemos dificuldades na saída da bola. Tentamos voltar no segundo tempo, mas não deu certo. Tentar avaliar o que aconteceu, nesse momento, não faz sentido para mim. É uma derrota que dói muito, mas que pode acontecer no futebol. Você chega às semis da UEFA Champions League, encontra um rival forte, melhor e que merece chegar à final."

"Não executamos o que estava planejado, mas não é preciso fazer um drama, nem falar em atitude. Fizemos uma boa temporada e perdemos contra uma equipe que foi melhor do que a nossa."

O treinador também garantiu que seguirá no comando do Real Madrid para a próxima temporada, onde tem contrato até junho de 2024.

"Nos resta pensar na próxima temporada, na próxima Champions, aprender dessa derrota e tentar melhorar. Na próxima temporada estarei no Real Madrid para lutar por outra."

Já pensando na Champions da próxima edição, o comandante foi questionado sobre a possibilidade reforços e se ele entende que com este elenco atual, o clube pode ser campeão novamente da competição.

"É claro que com este elenco podemos lutar pela Champions, já ganhamos no ano passado. E agora estamos focados em ganhar no próximo ano."

O Real Madrid ainda têm jogos a realizar na temporada, mas já não tem mais chances de títulos. O clube conquistou a Copa do Rey e viu seu maior rival, Barcelona, conquistar o Campeonato Espanhol no último fim de semana.

A próxima partida do time Merengue é no próximo domingo (21), às 13h30 (horário de Brasília), quando enfrenta o Valencia, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol.