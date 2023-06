Brasil terá grande teste contra Senegal no último amistoso antes das Eliminatórias

Nesta terça-feira (20), a Seleção Brasileira entra em campo no Estádio José Alvalade, em Lisboa, para enfrentar Senegal em mais um Amistoso Internacional nesta Data Fifa.

De um lado, o Brasil segue em busca de melhores resultados e desempenho após a frustração na Copa do Mundo no Catar no último jogo antes do início das Eliminatórias da Copa do Mundo. Do outro lado, Senegal tenta consolidar o sucesso esportivo apresentado no mundial.

O jogo será realizado a partir das 16h, pelo horário de Brasília, com transmissão ao vivo da TV Globo e do SporTV para todo o Brasil.

Brasil terá novidades na escalação titular

No amistoso disputado durante o último final de semana, o Brasil entrou com uma intensidade mais baixa nos primeiros minutos contra Guiné Equatorial, mas acabou conseguindo abrir vantagem de dois gols (Joelinton, Rodrygo) antes de sofrer o empate.

Contudo, logo no início da etapa complementar, Éder Militão encaminhou a vitória e Vinícius Júnior fechou a goleada no RCDE Stadium, em partida marcada por atos racistas de um segurança contra Felipe Silveira, amigo e assessor de Vini Jr.

Para o duelo contra Senegal, a grande expectativa fica por conta de Joelinton iniciar como titular. O jogador do Newcastle United marcou em sua primeira partida com a camisa da Seleção Brasileira e ganhou a confiança no técnico interino Ramon Menezes.

Enquanto isso, existe uma dúvida na lateral-direita pois Vanderson (jogador do Monaco) pode ganhar a vaga contra Danilo entre os titulares.

Provável escalação: Ederson (Alisson); Vanderson (Danilo), Militao, Marquinhos, Lucas; Casemiro, Joelinton, Paqueta; Rodrigo, Richarlison, Vinicius Júnior.

Senegal garantiu vaga na Copa Africana de Nações após cinco jogos de invencibilidade

Do outro lado, a seleção de Senegal entra em campo logo após perder o 100% de aproveitamento nas Eliminatórias da Copa Africana de Nações 2023 após empate por 1 a 1 contra Benim, em jogo disputado no último sábado (17).

A equipe senegalesa possui 13 pontos e ocupa a liderança do Grupo L nas Eliminatórias e já garantiu vaga para a próxima edição do torneio, que será realizado em janeiro de 2024 na Costa do Marfim.

Sadio Mané, principal jogador de Senegal, foi o responsável pelo gol que evitou a derrota diante de Benin, aos 42 minutos do primeiro tempo.

Provável escalação: Dieng; Jakobs, Diallo, Koulibaly, Mendy; Kouyate, N Mendy, Ciss; Mane, Jackson, Sarr.