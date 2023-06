Sob gritos de "Olé", Goiás vence Vasco em São Januário

Vasco e Goiás se enfrentaram nesta quinta (22) pela 11ª rodada do Brasileirão e o time Esmeraldino venceu a partida por 1 a 0 com gol de Morelli. Com o resultado, o time Cruzmaltino se afunda na tabela de classificação e continua na 19º posição e à seis pontos atrás do primeiro time fora do Z4, que é o Cuiabá.

Primeira etapa agitada

O primeiro tempo foi agitado, com um gol anulado para cada time. A equipe Cruzmaltina controlou a partida desde o início, mantendo a posse no ataque, e sufocando a saída adversária. No entanto, abusou das bolas aéreas contra uma defesa numerosa e bem postada na própria área.

Mas, ao mesmo tempo que suportava na defesa, o Esmeraldino foi nulo no ataque em boa parte do jogo, com um grande número de erros de passe e, consequentemente, muita dificuldade na transição. Aos 23, Andrey marcou para o Vasco, em bola parada, mas o VAR constatou impedimento. Rayan passou a ser o mais perigoso do time da casa, com boas jogadas individuais. Marlon também levou perigo com um chutaço na trave. Nos último minutos, foi a vez de o Goiás marcar com Lucas Halter, mas o VAR apontou impedimento.

Segundo tempo amarrado

A segunda etapa foi diferente da primeira e os times voltaram mais cautelosos, porém errando como erraram bastante na primeira etapa. A etapa final só ganhou emoção quando o Goías chegou ao seu gol aos 73 minutos com Morelli, que recebeu na entrada da área e chutou no canto de Léo Jardim, que falhou no lance e deixou a bola entrar.

O Vasco só conseguiu ameaçar o gol de Tadeu aos 93 minutos em forte chute de Figueiredo, mas o goleiro Esmeraldinho fez a defesa no reflexo. O placar terminou com a vitória do time goiano e com muito protesto da torcida vascaína, que arremessou copos e sinalizadores no gramado ao final da partida.

Agenda

O Vasco volta a campo na próxima segunda feira (26), às 21h, quando recebe o Cuiabá em São Januário. Já o Goiás volta a campo vai até Bragança para encarar o RB Bragantino no domingo (25) às 18h30.