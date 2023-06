Para fugir do Z-4, Vasco e Goiás duelam em São Januário

Dentro da zona de rebaixamento, Vasco e Goiás se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 20h, em São Januário. A partida é válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzmaltino é o vice-lanterna e soma apenas seis pontos, enquanto o Verdão da Serra está na 17ª posição, com oito.

Vasco tenta respirar fora do Z-4

Com dúvidas para escalar o time do Vasco, o treinador Maurício Barbieri deve manter a base da equipe que perdeu para o Internacional na última rodada. Figueiredo deve substituir Puma Rodríguez, que está servindo à seleção do Uruguai. Capasso está lesionado e pode ser substituído pelo zagueiro Lyncon desde o início da partida. Andrey Santos pode assumir a vaga de Jair no meio-campo, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Provável escalação do Vasco: Léo Jardim; Figueiredo (Puma Rodríguez), Lyncon, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Mateus Carvalho, Andrey Santos e Marlon Gomes; Alex Teixeira e Rayan.

A vitória tira o Goiás da zona de rebaixamento

Após cumprir suspensão, o lateral-direito Manguinho está de volta ao time titular do Goiás. O atleta vai assumir a vaga de Bruno Santos. Diego, por sua vez, vira desfalque devido a uma lombalgia. Além dele, Vinícius está fora da partida por ainda estar sentindo dores musculares e é dúvida para o treinador Armando Evangelista. Caso não esteja em condição de jogo, Alesson será o substituto do atacante.

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Willian Oliveira, Morelli e Palacios; Alesson (Vinícius) e Matheus Peixoto.

Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (FIFA-RS)