Em segundo tempo mais animado, Fortaleza derrota Atlético-MG e mantém invencibilidade no Castelão

Não tinha jeito, alguém iria perder a invencibilidade. De um lado, o Fortaleza, que ainda não sabe o que é perder em casa na competição, e do outro, o Atlético-MG, sem tropeçar há sete jogos. Bola em jogo e fator casa se fez valer! O Leão bateu o Galo por 2 a 1, no Castelão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pochettino e Tinga garantiram o triunfo tricolor. Alan Kardec fez o gol de honra dos visitantes.

Pouco animador

Ninguém resolveu ameaçar nos primeiros minutos, além da pouca pressão, mas, independente disso, o Galo tinha amplo domínio, com 80% de posse de bola contra 20 dos mandantes. Contudo, o chute no alvo veio apenas aos 21 minutos, justamente de quem tinha menos posse. Pochettino arriscou de longe. O chute saiu fraco e Everson defendeu no meio do gol.

De tempos em tempos, as equipes se intercalavam de quem pressionavam a meta dos goleiros. Mas ninguém conseguia furar as defesas.

Fator casa

A volta do intervalo já teve um lance animador, algo que não ocorreu na outra etapa. Hulk cobrou o escanteio. Benevenuto afastou e a bola voltou a ficar com o camisa 7, que bateu rasteiro. João Ricardo espalmou rente à trave.

O atacante voltou a ameaçar pouco depois. Hulk armou contra-ataque, levou para o meio e encheu o pé. O goleiro salvou em dois tempos. E como diz a velha premissa do futebol: quem não faz, leva. Galhardo levantou na área. Jemerson desviou e acabou ajudando Pochettino cabecear nas costas de Saravia para o fundo do gol.

O tento animou e empurrou o Tricolor para o seu lado ofensivo. E, na base da bola parada, veio a ampliação. Pacheco cobrou falta na área. Titi tocou de cabeça para o meio e Tinga completou dentro da pequena área. Devido à situação adversa, o Alvinegro passou a rodar mais a bola, porém tinha dificuldade de chegar ao ataque.

O tempo passou a ser amigo do Fortaleza, que foi administrando a vantagem. Mesmo assim, uma bobeada acendeu o sinal de alerta. Arana pegou sobra de fora da área, houve desvio no meio do caminho e ganhou o escanteio.

Edenílson arrematou de longe após escanteio. Atento, Alan Kardec se movimentou para fazer um toque sutil, o suficiente para diminuir a diferença. O incêndio, que poderia acontecer, acabou sendo contido. Saravia levou o vermelho direto depois de fazer falta em Calebe. O ex-jogador alvinegro iria ficar cara a cara com Everson.

Situação

Com o resultado, o Fortaleza ganha cinco posições na tabela de classificação e fica em quinto, com 20 pontos. Já o Atlético-MG caiu para o oitavo lugar, somando 19.

O que vem por aí

Os times voltam a entrar em campo na próxima terça-feira (27), às 19h (de Brasília), mas por competições diferentes. O Leão encara o Palestino, no Estádio El Teniente, no Chile, pela Copa Sul-Americana. Por sua vez, o Galo visita o Libertad, Defensores del Chaco, no Paraguai, pela Libertadores.