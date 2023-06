Com bom retrospecto como mandante, Fortaleza faz clássico nordestino contra o Bahia

Neste sábado (3) às 16h, o Fortaleza recebe o Bahia, na Arena Castelão, para abrir a nona rodada do Campeonato Brasileiro série A.

Momento das equipes

O Fortaleza vem de eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Palmeiras, após vencer o time paulista, em casa, por 1 a 0, na quarta-feira (31), no placar agregado a equipe ficou atrás por 3 a 1. O foco do Leão do Pici agora está voltado ao Brasileirão e a Copa Sul-Americana. No Brasileirão, o time cearense ocupa a nona colocação, com treze pontos.

O Bahia conseguiu eliminar o Santos, na mesma competição, após empatar em 1 a 1, na quarta-feira (31), na Arena Fonte Nova, e vencer a disputar nos pênaltis. No Campeonato Brasileiro, o Tricolor de Aço flerta com a zona de rebaixamento e aparece na décima sexta colocação, com sete pontos.

Vojvoda deve usar escalação parecida com a utilizada na vitória contra o Palmeiras

O técnico do Leão segue com os desfalques de Pedro Rocha, Fernando Miguel e Tinga, ainda no departamento médico. No entanto, a boa notícia é que o time não possui desfalques por suspensão, então o comandante poderá escalar praticamente sua força máxima.

Provável escalação: João Ricardo; Dudu, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Caio Alexandre (Zé Welison), Pochettino; Pikachu, Romarinho, Lucero e Galhardo.

Renato Paiva lida com novos desfalques

Biel e Jacaré se juntam a Chávez, Yago Felipe, Matheus Bahia, Marcos Victor e Raul Gustavo como desfalques da equipe. A ideia do treinador português é praticamente testar a qualidade de seu elenco, já que a equipe conta com tantos desfalques, neste sentido, a expectativa é que Ademir e Cicinho sejam utilizados.

Provável escalação: Marcos Felipe; Kanu, David Duarte e Vitor Hugo; Cicinho, Rezende, Thaciano (Acevedo) e Ryan; Cauly, Ademir e Everaldo.

Árbitro: João Vitor Gabi (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho van Gasse (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

Árbitro de Vídeo (VAR): Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP) (VAR-FIFA)