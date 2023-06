Dorival lamenta derrota para Cruzeiro: "O futebol é inexplicável"

O São Paulo saiu derrotado da Arena Independência na noite deste sábado (25). O Tricolor fez boa partida diante do Cruzeiro, mas encontrou Rafael Cabral insiprado pelo lado mineiro e não contava com gol contra relampâgo do capitão Rafinha.

Após a partida, o técnico Dorival Júnior comentou sobre o resultado após pergunta do repórter Pedro Cunha, da VAVEL Brasil:

" O futebol é inexplicável. Não tem como traduzir aquilo que tem acontecido em 90 minutos, o volume que tivemos, as condições que tivemos. As possibilidades de gols criadas e saindo com resultado negativo. Foi assim no jogo com o Corinthians, assim com o Grêmio e em outros jogos que tivemos volume e o principal não aconteceu. Seria um resultado fundamental que nos colocaria pressionando os quatro primeiros", disse o comandante.

O treinador também comentou pela opção de iniciar a partida com Luciano no banco de reservas e sobre a sequência da temporada:

"Temos feito variações. É difícil explicar para o torcedor, porque querem que o jogador atue em todas as partidas, mas temos que aproveitar o que temos de melhor a cada momento. Ele poderia ter iniciado, mas vamos ter uma sequência dura.lguns vão ficar fora de uma ou outra partida, ou no decorrer delas. A nossa sequência não será tranquila e estou pensando lá na frente, por isso alguns nomes vão ficar ali do nosso lado no banco de reservas e entrando em caso de alguma necessidade".

O Tricolor retorna as atividades nesta terça-feira (27), quando encara o Tigre, da Argentina, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, no Morumbi. Pelo Brasileirão, o São Paulo recebe, em sua casa, a equipe do Fluminense, no sábado (01), às 16h.