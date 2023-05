Dorival comemora vitória e exalta vontade do São Paulo: "Correram como nunca"

Em um duelo maluco no Morumbi, o São Paulo venceu o Vasco por 4 a 2 e está na cola do G-4 do Brasileirão. A partida contou uma uma busca heróica do resultado por parte do Tricolor Paulista, que saiu vencendo por 2 a 0, sofreu o empate aos 37 da etapa final e conseguiu marcar duas vezes antes do fim.

Com a vitória, o São Paulo chegou a marca de dez jogos de invencibvilidade. O time ainda não perdeu sob o comando de Dorival Júnior, que comentou sobre a marca e sobre a busca pelo resultado.

Fala Dorival!

"Acho que nós podemos nos preparar, pois teremos o Brasileiro mais disputado dos últimos anos. Times desgastados. Sexta teve um treinamento curto para estar aqui em campo. Seis mudanças em relação ao time anterior (da vitória sobre o Sport, na Copa do Brasil). Muito difícil equilibrar. A equipe está tentando encontrar um padrão. Estamos mudando e o nível permanece. Sentimos o cansaço hoje, o que é normal. O Vasco teve a semana toda para trabalhar. Só tenho que enaltecer essa garotada, correram como nunca, buscaram o gol a todo instante".

O treinador do Tricolor Paulista também comentou sobre as dificuldades enfrentadas pelo grupo no duelo diante do Vasco da Gama: "Teve um momento que o Vasco prevaleceu. Você tentava acelerar e não achava caminho. Tomamos o empate, mas mantivemos o equilíbrio, a calma e a organização, e fomos buscar os dois gols. Três gols feitos pela base. Em Recife tínhamos 14 jogadores feitos em Cotia. É um número expressivo, um número que mostra o bom trabalho. Temos que ficar satisfeitos. Vamos estar amanhã no aeroporto à meia-noite, para chegar às 15h e jogar na terça-feira (contra o Puerto Cabello, na Venezuela, pela Copa Sul-Americana). Então tem que ter reconhecimento do que eles estão fazendo".

"Não vou criar ilusão no torcedor que está tudo resolvido. Temos que estar nos mexendo, atentos no mercado. Temos que trabalhar com esse grupo, falando que acreditem, que podem fazer muito mais do que foi feito nesse momento. Não temos vaga assegurada na Sul-Americana, Copa do Brasil ainda não foi decidido e o Brasileirão só na 7ª rodada. É muito pouco. Essa equipe tem que ter mais ambição, se entregar mais, doar mais. A tabela é terrível para todos. O Vasco teve tranquilidade para trabalhar na semana, por isso um movimento mais rápido. A gente chegou sexta no aeroporto (depois de jogo no Recife). Isso desgasta. O Nestor teve um princípio de lesão. Não tem como alterar esse processo todo. Temos que estar fortes. Estou buscando", completou o treinador.

Dorival ainda comentou sobre a atuação de Rodrigo Nestor, que marcou um golaço na partida: "Acredito que o Rodrigo é um jogador que se adapta a qualquer função do meio para frente. Com relação a velocidade da equipe, você pode ter uma equipe mais lenta com jogadores velozes. É adaptação e encaixe, treinamentos e ataque à ultima linha adversária. Hoje foram dois gols de contra-ataque. Temos que enaltecer. O passe rápido que tem, você consegue. O Rodrigo vai criando essa couraça, tem 150 jogos com a camisa do São Paulo. É um número considerável. Um jogador que tem muito para dar ainda ao São Paulo. Qualquer equipe que eu estivesse, eu indicaria o Nestor. Um jogador que se adapta em várias partes do campo. Quando se encontrar tão decisivo como foi hoje vai ter uma evolução maior. É só colocar na cabeça dele que ele pode. Um jogador que apresenta um potencial de coisas únicas".

O São Paulo de Dorival volta a campo nesta terça-feira, diante do Academia Puerto Cabello, na Venezuela, pela Copa Sul-Americana.