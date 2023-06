Em bom momento no Grêmio, Bruno Uvini valoriza ‘semana cheia’ após goleada pelo Brasileirão

Titular na goleada por 5 a 1 sobre o Coritiba, no último domingo (25), Bruno Uvini valoriza a “semana cheia” para treinos no Grêmio. Após a vitória na Arena, o Tricolor volta a campo no próximo sábado (1), às 18h30, quando visita o Bahia pela 13ª rodada da Série A.

“Feliz demais com esse resultado expressivo diante do nosso torcedor. Agora é focar nessa semana cheia para trabalhar forte visando o próximo desafio. Vai ser um período importante para o elenco se recuperar e fazer os ajustes necessários antes do jogo com o Bahia”, disse o zagueiro.

A sequência positiva de resultados tem impulsionado o Grêmio no Brasileirão, levando o clube a assumir a vice-liderança após o triunfo sobre o Coritiba. O time gaúcho conquistou cinco vitórias nas últimas seis rodadas, e Bruno Uvini foi titular em cinco desses jogos.

“É gratificante ver o trabalho do dia a dia dando resultado. Estamos vivendo um bom momento, e isso traz muita alegria ao grupo. No entanto, não podemos nos acomodar. Ainda não tem nada ganho, e continuaremos focados em busca dos nossos objetivos”, finalizou o defensor.

Enquanto contribui para o sucesso coletivo do Grêmio, Bruno Uvini soma bons números individuais no Brasileirão. Segundo a plataforma SofaScore, o zagueiro tem a segunda melhor média de interceptações (1,5) e a terceira de cortes por jogo (3,6) da equipe.