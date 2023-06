Após primeiro gol, André Henrique analisa momento e ‘ambiente positivo’ no Grêmio

Ainda com 21 anos de idade, fazendo seus primeiros jogos pelo Grêmio, mas o suficiente para chamar a atenção. Contratado recentemente, o atacante André Henrique marcou seu primeiro gol com o manto tricolor ao ajudar na goleada por 5×1 em cima do Coritiba.

Foi já o quinto dele na temporada. Contratado junto ao Hercílio Luz, André Henrique já havia marcado quatro vezes pelos catarinenses. Ano passado foram 12 bolas na rede no total.

“Feliz demais por ter marcado com essa camisa, meu primeiro pelo Grêmio. Claro que foi muito especial, vou guardar esse jogo com carinho e vou seguir trabalhando muito por mais”, afirmou.

André Henrique e seus companheiros de equipe sequer tem muito tempo para celebrar o triunfo mais recente. No sábado, fora de casa, o duelo pela Série A é contra o Bahia. O homem de frente projeta mais um compromisso.

“Aqui todos sabem que não podemos baixar o ritmo, não pode desacelerar. É um grupo que trabalha bastante e isso é fundamental, temos um ambiente positivo, me sinto muito bem. Já temos mais uma partida difícil e vamos lutar muito para mais um bom resultado para o Grêmio”, finalizou.

Bahia e Grêmio medem forças às 18h30 deste sábado, na Arena Fonte Nova.