"Acordamos atrasados", comenta Mano Menezes após empate entre Internacional e Cruzeiro

Na noite desta sábado (1), o técnico Mano Menezes avaliou o desempenho do Internacional no empate sem gols com o Cruzeiro, no Beira-Rio, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o jogo o comandante admitiu que a equipe colorada demorou para acordar na partida, e que com isso, ele acha justa a igualdade no placar.

“Tivemos bastante dificuldade no início. Acordamos um pouco atrasados. Tivemos equívocos. Até esperava um pouco de dificuldade pela questão anímica em razão de quarta, mas entramos um pouco abaixo do que um jogo como esse exige. Cruzeiro é uma boa equipe. Eles estavam mais próximos."

Organização apenas no segundo tempo não foi o suficiente

O time gaúcho sofreu muito na primeira etapa, saiu empilhando uma série de erros de passe, mas segundo Mano Menezes sua equipe retornou a etapa final reorganizada, como combinado no vestiário.

“No intervalo, organizamos e voltamos melhor. Cada equipe leva um tempo de controle para casa. Foi justo o empate pelo que os times apresentaram. Saímos com a sensação que faríamos, mas está no contexto. Você ganha jogos parelhos, até quando o adversário é superior, hoje empatamos. Precisamos ter maturidade."

Com o empate, o Internacional chegou aos 21 pontos e ficou na sétima colocação da tabela de classificação, perdendo a chance de dormir dentro do G-4.