Internacional vence, convence e vai invicto às oitavas da Libertadores

Nesta quarta-feira (28), o Internacional recebeu o Independiente Medellín no Beira-Rio, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Com a situação do grupo B ainda indefinida, o clube gaúcho precisava vencer para se confirmar no mata-mata sem depender de outros resultados, e assim o fez.

Desta forma, o Colorado se garantiu entre as 16 melhores equipes do torneio, sendo a única a chegar lá de maneira invicta.

Tudo decidido já no primeiro tempo

Encarando como a primeira decisão na competição, o Inter foi pra cima logo no início. Aos três minutos de jogo, após linda troca de passes, Maurício tabelou com Luiz Adriano e, da entrada da área, acertou o ângulo esquerdo de Marmolejo para abrir o placar.

O Independiente respondeu em cobrança de falta, mas o Colorado assustou novamente. Em nova troca de passes rápida e envolvente, Wanderson finalizou de letra e quase marcou um golaço. Em seguida, Bustos cruzou com perigo, e Marmolejo cortou. Na sobra, Alan Patrick finalizou fraco, facilitando para o goleiro.

Mas a pressão colorada logo deu resultado. Wanderson enfiou para Maurício na esquerda, que cruzou para Luiz Adriano se antecipar e, de peito, escorar para as redes. A dupla Maurício e Luiz Adriano estava inspirada, e após roubada de bola e contra-ataque, o meia encontrou o camisa 9 que, de fora da área, chapou no canto e matou o jogo ainda aos 27 da primeira etapa.

Inter controla o jogo e vai ao mata-mata

Com um placar elástico, era normal que o Inter voltasse mais relaxado para a segunda etapa. Se aproveitando disso, aos cinco minutos, Cetré arrancou pela direita e cruzou na cabeça de Luciano Pons, que diminuiu para os visitantes.

Logo após, Wanderson fez boa jogada individual e bateu rasteiro, parando em defesa de Marmolejo. Aos 22, Alan Patrick deu ótimo passe para Pedro Henrique, que invadiu a área e carimbou o travessão, passando perto de transformar o placar em goleada.

Aos 28, o próprio camisa 10 do Colorado arriscou de fora da área, levando perigo. Já nos acréscimos, Jean Dias recebeu próximo à linha de fundo e surpreendeu Marmolejo ao mandar direto para o gol em vez de cruzar, mas acertou a trave. No entanto, o Clube do Povo já havia feito o necessário para se classificar para as oitavas.

Classificação e próximos jogos

Com o resultado, o Internacional ficou com o primeiro lugar, seguido pelo Nacional, que venceu o Metropolitanos. Ambos os times aguardam agora o sorteio da fase eliminatória, enquanto o Independiente Medellín jogará a Sulamericana.

O próximo compromisso do Colorado será no sábado (1), contra o Cruzeiro, em casa, pelo Campeonato Brasileiro.