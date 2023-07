Internacional recebe Cruzeiro em casa buscando entrar no G-4 do Campeonato Brasileiro

Em duelo válido pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional recebe o Cruzeiro no Estádio Beira-Rio, neste sábado (1), às 21h (horário de Brasília). Equipes grandes no futebol brasileiro, vão em busca dos três pontos e da zona de classificação para Copa Libertadores.

O Colorado vem de uma vitória uma vitória na Copa Libertadores da América, por 3 a 1 contra o Independiente Medellín, da Colômbia e pelo brasileirão, derrotou o América-MG fora de casa, por 2 a 1, seguindo invicto há nove jogos e procura manter essa invencibilidade. Pelo outro lado, a Raposa vem oscilando bastante na competição, mas conquistou um triunfo no jogo anterior, vencendo o São Paulo por 1 a 0, na Arena Independência, assim buscando engatar de vez no campeonato e subir na tabela.

O time comandado por Mano Menezes, contará com a volta dos meias Gabriel e Aránguiz e do atacante Carlos De Pena que estão recuperados de lesão e são reforços. Os mineiros também terão retornos importantes, Luciano Castán e Neto Moura voltam a ficar disponíveis e podem estar entre os titulares.

• Desfalques

Internacional

A equipe do Sul, terá dois desfalques, o zagueiro Nico Hernández terá que cumprir suspensão e o atacante Pedro Henrique que está lesionado e em tratamento.

Cruzeiro

O comandante Pepa não contará com os meias Wallisson, Richard e Daniel Jr e do ponta Nikão que passam por problemas internos e fora do plano do clube de Minas Gerais. Os jogadores Wesley Gasolina, Rafael Bilú e Ramiro também estão fora da lista de relacionados por estarem em recuperação após terem lesão constatada.

• Prováveis escalações

Internacional

John; Igor Gomes (Bustos), Rodrigo Moledo (Mercado), Vitão, Renê; Rômulo, Jhonny, Alan Patrick; Mauricio, Wanderson e Luiz Adriano

Técnico: Mano Menezes

Cruzeiro

Rafael Cabral; William, Oliveira, Luciano Castán, Marlon; Neto Moura, Filipe Machado, Mateus Vital; Wesley, Bruno Rodrigues e Gilberto

Técnico: Pepa

• Arbitragem

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (FIFA-RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Luiz Claudio Regazzone (RJ)

VAR: Wagner Reway (FIFA-PB)