Paulo Turra lamenta derrota para Cuiabá, mas promete dar a volta por cima: "É um processo"

Em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos enfrentou o Cuiabá, fora de casa, e foi derrotado por 3 a 0, com gols de Deyverson, Denilson e Rikelme. A equipe da baixada santista vive uma fase delicada, Paulo Turra fez sua estreia pelo Peixe no brasileirão e concedeu uma entrevista no final do jogo.

Turra diz sobre fase do Santos

"Eu sou sanguíneo, né? Até pela característica da posição que eu joguei também, da onde eu sai, essas situações, então assim, eu quero que o Santos hoje, que é o time que eu estou comandando, seja assim também, e eu sei que não é num estalar dos dedos que as coisas irão acontecer, até porque tem muitas coisas que devem ser mudadas, então eu tenho esse entendimento, mas também eu não quero justificar o injustificável. Então perdemos o jogo hoje, fico muito triste, porque foi minha estreia no Campeonato Brasileiro pelo Santos, fico muito triste, peço desculpas ao torcedor que tanto é fanático, que tanto é doente pelo clube no bom sentido, mas nós vamos dar a volta, pode ter certeza disso, que nós vamos dar a volta, com convicção, trabalho e comprometimento."

Sobre os reforços

"Isso é um assunto interno, mas pode ter certeza que nós todos somos sabedores que nós temos que trazer reforços, isso não há dúvida nenhuma, vamos trazer reforços, só que aí é uma questão interna, peço a compreensão de vocês, mas vamos trazer reforços sim."

Jogo na visão do treinador

"Nós tomamos três gols oriundos de bola parada, e se vai buscar um retrospecto do Santos aí, é um dos calcanhares de Aquiles do Santos, então dentro disso aí, eu tenho que ter o discernimento nesse momento, não foi um bom jogo, não foi um bom jogo tecnicamente falando, mas são esses tipos de jogos, com duelos com a bola e com duelos sem a bola, que nós temos que ser fortes, que é o que hoje na posição que nós estamos, é o primeiro quesito para a gente fazer a chave virar, então assim, é por perfil, é por características, a gente teve muita dificuldade no jogo de hoje de ganhar esses duelos, ai carrega atua defesa, carrega a tua defesa, vem bola parada, eles tem ua equipe alta e nós tomamos três gols oriundo de bola parada, então vamos ter que trabalhar ainda mais do que nós já trabalhamos, desde que eu cheguei. Mas não é só isso, nós temos que jogar mais, temos que aparecer mais pro jogo, temos que atacar o espaço no momento certo, temos que cadenciar o jogo no momento certo, é um processo."

Sequência de partidas

"Vamos pensar primeiramente no Goiás, que é no próximo domingo, ás 11 horas da manhã, é um concorrente direto para nosso objetivo hoje, para nossa tabela, não objetivo, para nossa tabela do momento que nós estamos, então vamos focar primeiramente. A situação que o Santos se encontra hoje não nos dá esse direito de pensar mais para frente é jogo a jogo."