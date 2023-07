Para blindar elenco, Palmeiras não irá falar com a imprensa após o Choque-Rei

O Palmeiras informa que, para blindar o elenco e a comissão técnica, o clube não vai realizar entrevistas com atletas e treinador no jogo de hoje, contra o São Paulo, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Apenas a presidente Leila Pereira falou com a imprensa na chegada da delegação palestrina ao Morumbi.

Confira algumas falas da presidente:

eila Pereira conta bastidores das notas oficiais lançadas por CBF e Palmeiras na segunda-feira:

"Eu conversei com o Presidente Ednaldo e expliquei que o problema do Palmeiras é com a COMISSÃO DE ARBITRAGEM, que não consegue resolver ERROS PRIMÁRIOS".

Abel Ferreira pode DEIXAR O BRASIL por problemas com a arbitragem brasileira?

"Eu tenho CERTEZA que Abel e toda sua comissão NÃO VÃO NOS ABANDONAR ANTES DO TÉRMINO do contrato. Mas eu também tenho DESGASTE (com os erros), eu fico MUITO IRRITADA".

"ISSO NÃO É UMA RETALIAÇÃO À IMPRENSA. Mas, em virtude da nota PESADA da CBF, eu achei melhor BLINDAR o nosso elenco".

O Palmeiras se revoltou com a CBF após o empate em 2 a 2 diante do Athletico-PR, em Curitiba. Para o Verdão, o duelo no Paraná foi o estopim em relação a arbitragem. O clube se vê prejudicado desde a temporada passada, no duelo contra o São Paulo, pela Copa do Brasil. Neste ano, inúmeras decisões polêmicas já foram tomadas em partidas do alviverde, além de frequentes reclamações por parte do técnico Abel Ferreira.