Corinthians vence Atlético-MG fora de casa e ganha fôlego no Brasileirão

O Atlético-MG recebeu a equipe do Corinthians no início da noite deste sábado (08), em partida válida pela décima quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2023. O Timão venceu por 1 a 0 com gol de Róger Guedes ainda na primeira etapa.

O Galo começou melhor na partida assustando em chute de Edenilson a esquerda do gol defendido por Cássio.

O time da casa seguia tendo espaços grandes para criar mas não convertia as chances iniciais em gol.

Aos 13, o Corinthians quase abriu o placar quando o zagueiro Murillo foi para o ataque, tomou a bola, tocou para Guedes invadir a área e bater na saída de Everson, mas o goleiro atleticano defendeu bem.

Na resposta Pavon chegou duas vezes, na primeira chutou com desvio na zaga para boa defesa de Cássio.

Parecia replay mas não era, Pavon driblou e fez oque quis com a zaga alvinegra, cortou para o meio e encheu o pé e com desvio na zaga Cássio fez milagre para evitar o gol.

Quase no final da primeira etapa, Mariano falhou feio, entregou no pé de Yuri Alberto que carregou e tocou para Guedes dentro da área só chapar no lado direito e abrir o placar para o Timão.

No segundo tempo, as emoções foram poucas, com apenas uma grande finalização de Battaglia para mais uma boa defesa de Cássio.

Próximos jogos e tabela

Com a vitória o Corinthians chegou aos 15 pontos e ocupa provisoriamente o décimo quarto lugar, podendo ser ultrapassado pelo Santos. O alvinegro inclusive na próxima terça-feira (11) contra o Universitario-PER.

Já o Galo ocupa a décima primeira posição com 20 pontos e volta a campo diante do Goiás no próximo dia 17.