Luxemburgo comemora vitória do Corinthians em clássico contra o Santos

Após a vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre o Santos pelo Campeonato Brasileiro 2023, o treinador Vanderlei Luxemburgo concedeu entrevista comemorando o resultado importante da equipe alvinegra.

O treinador antes de falar sobre o jogo, comentou os episódios que a torcida do Corinthians protagonizou na chegada a equipe a Santos na última terça-feira (20).

"Não tinha falado sobre o episódio do ônibus e nosso retorno para São Paulo porque o foco era o jogo, mas agora tenho de falar. A decisão de voltar foi tomada com o presidente, em conversa por telefone e por bom senso com as crianças, mulheres e idosos que estavam no hotel e poderiam se ferir numa confusão. Voltamos e descemos hoje com a polícia fazendo nossa segurança. Jogamos e ganhamos no campo. Precisamos de paz. Pressão ou porrada não faz ganhar, o que faz ganhar jogo é trabalho."

Vanderlei valoriza tempo de treinamento e elogia Yuri Alberto

Ao falar da partida em si, Vanderlei ressaltou todo o trabalho feito com seu elenco durante a Data Fifa.

"Na semana, fizemos incessantemente, diminuição de espaço. Jogamos em 35% do campo apenas, dividimos em três terços e apertamos muito. Não fizemos marcação adiantada. Marcamos na intermediária. Foi na semana. Saída de bola, eu trabalhei muito. Não adianta sair com a bola se não treina. Cássio foi fundamental. Ele tem um passe preciso com o pé. Botou Bidu, Fábio, Róger por dentro. Sempre tinham opção. Não foi hoje, é treino. Se tomar porrada no jogo seguinte, vem tudo de novo. Bem claro: falei para eles, deliciem-se com a vitória, foi muito importante para nós, mas termina aqui. Já começa no próximo jogo para ter algo grande na frente. Trabalharam muito pela vitória, foi boa, mas tem coisa para rolar na competição ainda."

O treinador fez questã de elogiar o camisa 9 Yuri Alberto pelo gol marcado, comentando inclusive a promessa do atacante de ter atravessado o gramado de joelhos após o confronto.

"Eu não jogo, nem faço gol. Ele não desaprendeu, bola bate na bunda e entra. Fez uma das chances que teve. Está na coisa do futebol. Tirei ele do time, porque a gente tem que criar um ambiente propício. Deu resultado. Ele é um jogador que vai conseguir colocar a bola para dentro como foi hoje. Ele poderia prometer marcar todo jogo, né? Vou ficar contente e ele também."

Próximo jogo

O Corinthians volta a campo no próximo sábado (24), diante do Athletico, pelo Campeonato Brasileiro 2023.