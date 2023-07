Fortaleza vence o Furacão e encosta no G-6

Na noite deste domingo (09), o Fortaleza recebeu, na Arena Castelão, o Athletico-PR, em partida válida pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro 2023. A vitória ficou com a equipe da casa, 1 a 0, esse triunfo deixou o tricolor colado no G-6 da Série A.

É o Laion

Fortaleza e Athletico-PR fizeram um primeiro tempo movimentado, cheio de finalizações. Os donos da casa tiveram 7, contra 8 dos visitantes. Apesar do número excessivo de tentativas ao alvo, o placar se manteve intacto. O tricolor sofreu a baixa de Hércules, que precisou ser substituído aos 34 minutos e Zé Welison entrou no seu lugar.

Na segunda etapa os times mantiveram a pegada forte, João Ricardo e Bento seguiram sendo bastante exigidos. Destaque para o estreante Marinho, que ao todo finalizou 3 vezes no gol.

Mesmo fazendo uma atuação razoável, o atacante Marinho foi sacado aos 30 minutos de jogo, dando espaço para Yago Pikachu. O meia seria responsável por abrir o placar, quase no finalzinho do jogo ele recebeu um passe de Caio Alexandre pra ficar cara a cara com o goleiro adversário e balançar as redes.

Estreia no Castelão

Tricolor escalou pela primeira vez o atacante Marinho. O jogador foi bastante acionado durante o tempo que esteve em campo.

Uma curiosidade é que o jogador teve uma curta passagem lá na temporada 2015 justamente no rival, Ceará. Onde acabou sendo um dos destaque da equipe naquele ano.

Como ficam na tabela ?

O resultado foi excelente para o Fortaleza, a equipe subiu para a sexta colocação da tabela, com 23 pontos. Já o Furacão caiu para a décima primeira posição, com 20 pontos.

Próximos compromissos

Pelo Brasileirão, o Leão retorna a campo no domingo (16), ás 16:00, na Arena Castelão, contra o Cuiabá. O Furacão jogará no mesmo dia, ás 18:30, contra o Bahia, na Arena da Baixada.