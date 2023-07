Sampaio Corrêa volta a vencer e bate Tombense fora de casa pela Série B

Sampaio Corrêa voltou a vencer na Série B após três partidas sem vitória. A Bolívia Querida venceu o Tombense por 1 a 0, na noite deste sábado (8), no Estádio Soares de Azevedo, pela 16ª rodada da competição. O gol foi marcado pelo atacante Ytalo no segundo tempo. O Mais Querido permaneceu na 15ª posição, mas com 19 pontos, enquanto o Gavião-Carcará ficou na 16ª colocação, com 12.

Tombense domina primeiro tempo, mas não abre placar

A primeira etapa contou com boas chances do Tombense, mas o goleiro Luiz Daniel, do Sampaio, foi o paredão e frustrou todas as oportunidades do time mineiro. Além disso, ainda faltou capricho nas finalizações do Gavião-Carcará. A Bolívia Querida, por sua vez, não passou em branco e teve a sua melhor e única chance de abrir o placar aos 22, com Pimentinha. No entanto, o atacante não foi eficiente no chute colocado dentro da área.

Sampaio Corrêa dita ritmo de jogo no segundo tempo

O segundo tempo contou com duas boas chances do Sampaio Corrêa. Mas apenas aos 21, a Bolívia Querida abriu o placar com Ytalo. No lance do gol, Marcinho fez passe por elevação e acionou Vinícius Alves. O atacante, que entrou na etapa final, fez o cruzamento e encontrou o camisa 23, que só finalizou na saída do goleiro Felipe Garcia.

Além do gol, Ytalo ainda teve a chance de fazer uma assistência. Aos 33 minutos, o atacante recebeu o passe de Neto Paraíba, fez o pivô e acionou Vinícius Alves. O atacante, no entanto, finalizou mal e isolou o chute. Aos 42, a reta final do segundo tempo contou também com a expulsão de Ferreira, do Sampaio Corrêa, que já tinha sido substituído por Samuel Santos. O meio-campista está suspenso da partida contra o Ituano, na próxima sexta-feira.

Próxima partida

Na próxima sexta-feira (14), o Sampaio Corrêa recebe o Ituano, às 21h30, no Castelão de São Luís, pela 17ª rodada do Brasileirão da Série B. No sábado (15), o Tombense visita a Ponte Preta, às 17h, no Moisés Lucarelli.