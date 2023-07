Renato Gaúcho elogia atuação da equipe e pede apoio da torcida para jogo de volta da Copa do Brasil

Em duelo válido pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Grêmio enfrentou o Bahia, fora de casa, e arrancou um empate de 1 a 1, com gols de Everaldo e Cuiabano. A equipe comandado por Renato Gaúcho não fez um jogo convincente, mas conseguiu um gol nos acréscimos da segunda etapa e levou a decisão para Porto Alegre, na próxima quarta-feira (12).

O treinador do tricolor gaúcho concedeu uma entrevista coletiva;

Situação do atacante Suárez

"No aquecimento o Suárez acabou sentindo e por precaução nós deixamos ele fora, ele só ficou no banco, pois não pudemos substituí-lo, a CBF não permitiu, mas ele não tinha condição alguma de jogo. O Suárez vem se queixando de dores desde a partida de sábado. A gente tem avaliado ele todos os dias. A qualquer momento o Suárez pode ficar fora de uma partida. A partir de hoje vai ser assim, o Suárez vai jogar quando eu sentir que tem condições e ele relatar que não está com tantas dores, não interessa o jogo e a competição. Temos um grupo e eu conto com todos, o Grêmio não é só o Suárez."

O diretor de futebol do Grêmio, Antônio Brum também concedeu uma entrevista coletiva;

Brum fala sobre os reforços

"Estamos atentos no mercado. O Iturbe deve ser o primeiro reforço, já está em Porto Alegre. Nos próximos dias vocês devem saber mais informações." "Esse jogador quebrador de linha não se encontra em qualquer esquina. Seguimos vasculhando o mercado e procurando boas opções para o Grêmio. Não temos atualizações sobre Michael e Rodrigo Muniz, as negociações são difíceis."

Atuação da arbitragem para Brum

"Estou aqui para fazer um pronunciamento em nome do Grêmio. Eu não posso deixar de pontuar que nos últimos jogos houveram atividades da arbitragem que não concordamos."

Jogo na visão de Portaluppi e Brum

Renato Portaluppi

"É sempre importante não perder fora de casa. Dentro da nossa casa, diante da nossa torcida, nós temos toda capacidade de conquistar a classificação."

Antônio Brum

"Nem sempre teremos grandes atuações em jogos de copa. O importante é a gente destacar o empenho e a luta dos jogadores. Esperamos o apoio da nossa torcida nos dois jogos decisivos que temos pela frente."

Sequência de jogos

No próximo domingo (9), o Grêmio encara o Botafogo, na Arena do Grêmio, às 18h30. Em partida decisiva entre líder e vice-líder. Renato falou com a imprensa sobre o que acha do próximo desafio: