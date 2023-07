Anderson Barros fala após eliminação do Palmeiras

Após a eliminação palmeirense para o São Paulo na Copa do Brasil, o diretor Anderson Barros concedeu entrevista coletiva no Allianz Parque, quebrando o silêncio palestrino que rolava desde o empate em 2 a 2 diante do Athletico-PR, pelo Brasileirão.

Antes de responder as perguntas da imprensa, Barros fez um pronunciamento sobe o silêncio do Verdão:

"Primeiro, importante deixar claro... Tomamos uma decisão recente (não dar entrevista). Desde o jogo contra o Athletico temos uma postura. Aconteceu contra São Paulo e Flamengo, mas entendemos que, pelo não resultado, era importante estar aqui e assumir a responsabilidade. Em caso de vitória, continuaríamos com o nosso posicionamento".

Anderson comentou sobre a crise que ronda o Allianz Parque e sobre temas importantes do dia a dia do clube:

"Precisamos ter a competência para encontrar onde estamos errando. Sabendo que precisamos encontrar novas peças, temos buscado, nunca escondemos isso. Principalmente, um volante. Mas estamos com dificuldade para tal. Temos a tranquilidade e inteligência para não cometer erros que possam nos prejudicar".

Anderson Barros fala sobre busca por reforços no Palmeiras

O diretor também comentou sobre a busca palestrina por reforços:

"Nós temos consciência do que estamos desenvolvendo. Temos que ficar atentos para não tomar decisões que jogue abaixo tudo o que estamos construindo. O Palmeiras é sólido, responsável, extremamente estruturado. Excepcionais profissionais e atletas. Venceram e continuarão vencendo", complementou.

O dirigente foi firme ao comentar sobre o restante da temporada:

"Definimos algo para essa temporada e vamos atrás disso. 5 competições, vamos em busca das duas que faltam. Até porque sabemos o tamanho da nossa força".

Por fim, Barros comentou sobre os protestos do torcedor após a eliminação para o rival:

"É muito dolorido para todos nós. Para nós, profissionais, para os atletas. Até porque sabemos o que nós fazemos. Estamos há quatro temporadas numa busca incessante pelo resultado. Temos uma consciência plena de quanto sofre o torcedor, mas é importante que ele saiba que temos um caminho, um planejamento, uma estrutura muito sólida".