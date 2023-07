Atlético-GO resolve no primeiro tempo e vence Sport no Accioly

Em noite movimentada de sexta-feira (14) no Accioly, o Atlético-GO venceu o Sport, por 3 a 1, pela 17ª rodada da Série B. Gustavo Coutinho, duas vezes, e Shaylon anotaram para o Dragão. Edinho descontou para o Leão.

Chuva de gols

O jogo começou movimentado e com muita boa pontaria por parte das equipes, isso tudo, em menos de quinze minutos. O Dragão incendiou a partida logo aos dois minutos, em cobrança de escanteio de Rodrigo Soares, que mandou para Gustavo Coutinho cabecear livre para abrindo o placar no Accioly.

Na sequência, o Leão pernambucano deu a resposta, após cobrança de escanteio ensaiada, Edinho cruzou fechado, e a bola foi direto para as redes, deixando tudo igual. Mas, o que parecia equilibrado, mudou, como um passe de mágica, ou melhor, em um lance que começou em Gustavo Coutinho que mandou Luiz Fernando com todo gás driblar o goleiro Renan, mas, que acabou derrubado na área Leonina, e logo penalidade assinalada. Na sequência, Gustavo Coutinho saiu para cobrança e mandou para o fundo das redes, colocando o Dragão à frente novamente. Aos 39, Shaylon fez o terceiro dos donos da casa, descendo para os vestiários com tudo decidido, e parcialmente jogo ganho.

Dragão segura a vantagem

A partida retomou bem diferente do esperado, sem tanto ímpeto das equipes, sem lances de perigo. O Leão pernambucano tentou correr atrás do prejuízo, tomando conta das ações ofensivas, mas sem eficiência para marcar, tanto que goleiro Ronaldo nem precisou trabalhar tanto.

Por outro lado, o Dragão quase não atacou, apenas administrou com resiliência a vantagem. Aos 34, o volante Ítalo recebeu vermelho direto por entrada dura em Matheus Sales e dificultou de vez a vida do Leão, que com um a menos, não conseguiu mudar o jogo.

Mas, e como fica?

Com o resultado, o Atlético-GO vai subindo para a oitava posição, com 26 pontos. Já o Sport é terceiro com 32, mas pode cair para o quarto lugar.

Próximos Jogos

Os dois clubes voltam a campo na quarta-feira (19), às 19h, onde o Dragão encara o Mirassol no Antônio Accioly. Já o Leão pernambucano recebe o Vitória, às 21h30, na Ilha do Retiro.