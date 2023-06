Criciúma vence Atletico-GO em jogo movimentado no Heriberto Hulse

Na noite desta sexta-feira (2), o Criciúma venceu o Atlético-GO, por 3 a 0, no estádio Heriberto Hülse, no Sul de Santa Catarina, em duelo válido pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Fellipe Mateus, Éder e Felipe Vizeu anotaram para o Tigre.

Equipes dominam, mas não marcam

O jogo começou com ambas equipes dominando e movimentado no estádio Heriberto Hülse. Logo aos seis minutos, Luiz Fernando recebeu na área do Criciúma e finalizou de canhota, mas foi travado pela marcação. Na sequência, Marcelo Hermes cruzou na medida para Romulo, mas o volante cabeceou para fora. Com muita emoção, o que não faltou foram oportunidades, que pararam nos bons goleiros. Vizeu roubou bola no campo de ataque e tocou para Éder, que finalizou para defesa de Ronaldo. Na sequência, Luis Fernando saiu na cara do goleiro e chutou para fora.

Após isso, o Dragão voltou a assustar na reta final, em rápido contra-ataque, Luiz Fernando recebeu na entrada da área e exigiu boa defesa de Gustavo. Na sequência, o Tigre vacilou, e Gustavo Coutinho driblou o goleiro, mas chutou para fora. Aos 44, o Criciúma abriu o marcador com Fabinho, mas a arbitragem pegou irregularidade na jogada, e anulou o gol, mandando as equipes para o vestiário no 0 a 0.

Criciúma atropela Dragão

A partida recomeçou elétrica, com o Tigrão sem impondo e correndo atrás de marcar. Em menos de dois minutos, Felipe Vizeu arriscou de fora da área, exigindo grande defesa de Ronaldo. Na sequência, mas uma vez Vizeu entrou na área e chutou em cima da marcação. Era incrível a forma que o Criciúma segurava a bola nos pés, construindo chances atrás da outra, sem dar nem chance de reação ao Dragão. Aos 19, Fellipe arriscou de fora e quase marcou, Ronaldo foi no canto para evitar o primeiro gol do Tigre.

Na sequência, a pressão deu certo, e Marcelo Hermes foi no fundo e cruzou para Felipe Vizeu colocar o time da casa à frente no placar. Aos 29, Fellipe Mateus recebeu na área e chutou para defesa de Ronaldo. O Dragão finalmente assustou aos 33, após uma cobrança de escanteio, a bola sobrou para Kelvin, mas o atacante mandou para fora. Na sequência, João Carlos saiu cara a cara com o goleiro e caiu na área, com isso, o árbitro marcou pênalti, e Éder ampliou para o Tigre. No fim, Fellipe Mateus aproveitou contra-ataque, e decretou o 3 a 0.

Mas, e como fica?

O Criciúma chega aos 20 pontos e segue na cola do líder, o Vitória, que tem 22 pontos. Já o Dragão permanece com 16 pontos, agora na oitava posição.

Próximos Jogos

As duas equipes voltam a campo na próxima semana. Na terça (6), o Atlético-GO recebe o Ceará no Antônio Accioly, às 21h30. Na quinta (8), o Criciúma enfrenta o Juventude, no Heriberto Hülse, às 16h.