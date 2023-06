Vagner Love decide e Sport vira sobre o Londrina na Série B

No encerramento da 10ª rodada do Brasileirão Série B neste domingo (4), o Sport venceu o Londrina por 2 a 1 de virada em pleno Estádio do Café.

No primeiro tempo tivemos um duelo marcado pela forte marcação de ambas equipes, mesmo com o gol precoce marcado pelo Tubarão com Gabriel aproveitando cobrança de escanteio.

Porém, os pernambucanos melhoraram o seu desempenho após o intervalo e buscou a virada graças ao excelente momento do artilheiro Vagner Love, autor dos dois gols.

Com o resultado, o Sport subiu para a 6ª posição na tabela da Série B com 17 pontos conquistados. O Londrina se manteve com Filipe Barbosa.

Londrina abre placar rapidamente e segura vantagem antes do intervalo

Com apenas três minutos de jogo, o Londrina abriu o placar na estreia do técnico PC Gusmão. Em cobrança de escanteio, João Paulo mandou direto na cabeça de Gabriel, que aproveitou a liberdade para mandar no canto do goleiro Renan.

Após sofrer um gol precocemente, o Sport controlou mais a posse de bola e tentou explorar as jogadas principalmente pelo meio-campo, mas a marcação alta do Londrina dificultou a situação da equipe pernambucana.

Aos 20', Fábio Matheus, Love e Jorginho construíram uma bela jogada, mas o goleiro adversário espalmou e evitou o gol. Na sequência, Vagner Love teve a sua grande oportunidade ao encobrir Gabriel, mas Da Silva evitou o gol do Sport na cobertura.

Na última grande chance do primeiro tempo, Juba cobrou falta e contou com desvio para levar perigo, mas o goleiro Lucas Frigeri estava atento e fez uma defesa segura para garantir a vantagem parcial do Londrina.

Vagner Love transforma o jogo no segundo tempo

Logo no início da etapa complementar, o Sport tentou abrir o placar com apenas um minuto. Jorginho aproveitou lançamento e cabeceou, parando na defesa de Lucas Frigeri. Na resposta, Matheus Lucas concluiu o rápido contra-ataque do Tubarão para desviar de cabeça, mas a bola desviou no ombro de Sabino e saiu pela lateral.

Aos 16', Juba achou Vagner Love com um bom passe e o chute saiu por cima do gol com muito perigo, deixando Lucas Frigeri sem reação. Depois, foi a vez de Igor Cariús ser acionado no lugar de Felipinho, e logo em sua primeira intervenção, chutou firme na sobra da falta de Edinho, chegando perto do empate.

Consideravelmente mais perigoso no segundo tempo, o Sport enfim buscou o empate aos 21'. Vagner Love aproveitou desvio de cabeça e superou o goleiro Lucas Frigeri para deixar a sua marca.

Nove minutos depois, o artilheiro mais uma vez foi decisivo. Igor Cariús subiu pelo lado esquerdo para encontrar Vagner Love. O centroavante não perdoou a falha no sistema defensivo do Londrina e concluiu com muita categoria, virando o jogo a favor do Sport.

O Londrina sentiu bastante o segundo gol e não teve forças para evitar a primeira vitória fora de casa do Sport nesta temporada da Série B.

Sequência

A próxima rodada do Brasileirão Série B será disputada neste meio de semana. O Londrina volta a campo para enfrentar o Sampaio Corrêa fora de casa, enquanto o Sport medirá forças contra o Avaí, na Ilha do Retiro. Os dois jogos serão realizados na quarta-feira (7), a partir das 19h pelo horário de Brasília.