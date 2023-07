Felipe Endres critica postura passiva do Santos no SanSão: "Temos que ter competitividade”

O auxiliar técnico do Santos, Felipe Endres, não poupou críticas à postura passiva da equipe na goleada por 4 a 1 sofrida para o São Paulo na tarde deste domingo (16), em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Endres destacou a falta de competitividade do Peixe em campo e ressaltou a importância de entregar e competir para reverter a situação.

"Acredito que fomos muito passivos. Essa é a palavra. Tínhamos a estratégia, mas fomos muito passivos. Temos que ter competitividade, entregar e competir. Pode ter certeza que vamos trabalhar mais para taticamente e coletivamente entregarmos mais", afirmou o auxiliar.

O auxiliar técnico também ressaltou a importância do trabalho em equipe e da união para que o Santos possa superar o momento delicado na temporada. Com o resultado, o Peixe continua próximo da zona de rebaixamento do Brasileirão.

"É difícil falar qual é o problema. A gente trabalhou forte, tem trabalhado forte, chegamos cedo ao CT, voltamos tarde. Temos nos dedicado, trabalhado. Hoje, a nossa estratégia não deu certo. Temos que seguir trabalhando. É momento da gente se unir, trabalhar junto e dar a volta por cima. No que depender da gente, vamos dar a volta por cima. O Santos é um time grande", pontuou o auxiliar.

Foto: Raul Baretta / Santos FC

Endres, que substituiu o suspenso Paulo Turra no comando técnico, enfatizou que a derrota para o São Paulo evidencia a necessidade de rever alguns pontos para corrigir os erros recorrentes das últimas partidas. O Santos sofreu um total de dez gols nas partidas contra Cuiabá, Goiás e São Paulo.

"É um momento de rever algumas coisas. Não passa só por um, passa por todos. É momento de unir, trabalhar e superar erros que vão acontecendo. Não podemos cometer erros em sequência", completou Endres.

Confira outros trechos da coletiva de Felipe Endres

Avaliação sobre o jogo

“Nossa ideia era pressionar o São Paulo. Defensivamente, fomos uma equipe passiva. Fizemos pouco, faltou colocar a bola no chão e conseguir jogar. Forçamos o jogo direto podendo circular a bola e ter tranquilidade.”

Substituições na partida

“O Deivid é um atacante, precisávamos ganhar. Ele conseguiu o pênalti e uma bola na trave. Entrou, fez aquilo que pedimos para ele. O Dodô já jogou ali, tínhamos o Kevyson que é um lateral ofensivo, a ideia era dar suporte ao Mendoza para utilizarmos as costas do Rafinha.”

Emocional do elenco

“Falta mais de meio campeonato, é muito cedo para apontar dedo. Ficamos chateados, mas vamos trabalhar mais e mais. É sempre ruim perder, ainda mais do jeito que foi. Vamos nos unir, trabalhar mais e mais para no próximo fim de semana conseguirmos o resultado.”

O peso da derrota no SanSão e próximo jogo contra o Botafogo

“Toda derrota pesa, em um clássico ainda mais. Precisamos nos unir, abraçar e nos olhar. Todo o clube precisa disso, é o clube que precisa sair dessa situação. O Botafogo é um adversário difícil, mas temos que focar na gente. Focar em nós e nos superarmos mais e mais. Lamentamos jogar sem torcida, é a história do clube, não poder contar com ela nesse momento nos prejudica muito. Precisamos desse apoio, desse 12º jogador.”

Contratações de Dodô e Jean Lucas

“Sobre as contratações, a ideia é trabalhar com o Jean a partir de amanhã (segunda-feira). O Dodô tem identificação com o clube, fez a estreia, sentiu o ritmo, mas os treinamentos e os jogos vão dar essa sequência para ele. Temos certeza que ele vai nos ajudar.”