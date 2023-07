Santos anuncia a contratação de Jean Lucas do Monaco

O Santos anunciou neste domingo (16) a contratação do volante Jean Lucas, que estava atuando no Monaco, da França. O jogador de 25 anos retorna ao clube após quatro anos e assinou um contrato até o fim de 2027 com o Peixe.

BEM-VINDO DE VOLTA, JEAN LUCAS! ⚪⚫



O Santos FC acertou a contratação de Jean Lucas junto ao @AS_Monaco, da França. O volante de 25 anos está de volta após passagem destacada pelo Peixe em 2019 e assinou contrato definitivo com validade de quatro anos. pic.twitter.com/O07n4le9Se — Santos FC (@SantosFC) July 16, 2023

Jean Lucas teve uma passagem anterior pelo Santos durante o primeiro semestre de 2019, quando foi cedido pelo Flamengo. Sob o comando do técnico Jorge Sampaoli, o volante teve um bom desempenho, o que chamou a atenção do Lyon, da França, que o contratou. Durante sua primeira passagem pelo Peixe, o volante disputou 20 jogos e registrou uma assistência.

Na Europa, o volante teve passagens pelo Lyon, Brest e Monaco, todos da França. No entanto, não conseguiu obter uma sequência satisfatória. Em sua primeira temporada pelo Monaco, entre 2021 e 2022, ele atuou em 39 jogos e marcou dois gols. No entanto, na temporada seguinte, seu tempo de jogo foi reduzido para apenas dez partidas. Desde outubro do ano passado, Jean Lucas não entrou em campo, tendo participado apenas de sete minutos do empate contra o Ferencváros, da Hungria, pela UEFA Europa League.

O atleta desembarcou no Brasil na última sexta-feira e, no dia seguinte, compareceu ao CT Rei Pelé para realizar exames médicos antes de assinar o contrato com o Santos. Pouco antes do anúncio oficial da contratação, o Monaco divulgou a saída do jogador para o Peixe.

A diretoria do Santos sempre teve o interesse em contar com Jean Lucas e, embora tenha sido difícil chegar a um acordo no início da temporada, o clube persistiu na negociação. Com a venda iminente do atacante Ângelo para o Chelsea por 15 milhões de euros, o Santos viu uma nova oportunidade de se aproximar do Monaco e finalmente concretizar a contratação.

No início de 2023, o Santos tentou um empréstimo até o fim do ano, mas as condições oferecidas ao time francês não foram aceitas. Recentemente, o volante também foi cogitado pelo Palmeiras, e o Monaco manifestou interesse em incluí-lo em uma negociação pelo jogador Danilo, que atualmente joga pelo Nottingham Forest, da Inglaterra. No entanto, as partes não chegaram a um acordo.