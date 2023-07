Estêvão tem história de superação e passagem pelo Santos até renovar com o Internacional

Apesar de ter somente 21 anos, Estêvão, destaque do Sport Club Internacional, acumula uma história longa até chegar aos profissionais do clube gaúcho. O meia nasceu em Paranhos, cidade do interior do Mato Grosso do Sul, e deu seus primeiros passos no futsal, como a maioria dos jogadores.

Aos cinco anos, fez parte de uma escolinha de futebol vinculada a Secretaria de Esportes da cidade, na época coordenada pelo Denilson Rafaíne, hoje vereador da fronteira com Paraguai. Treinado pelo Leandro, ambos enxergaram potencial no garoto e levaram para testes no Santos FC, um dos clubes que mais revela atletas no Brasil.

Estêvão foi aprovado em fevereiro de 2012, mas para sair do futsal e ir para os gramados era questão de tempo. No início, ele ainda conseguiu fazer as duas funções, porém, aos nove anos a demanda começou a ficar maior e era necessário fazer uma escolha. Seguiu no clube paulista por quatro anos, disputou campeonatos, ganhou experiência logo cedo, porém, aos 14 anos surgiu a oportunidade de um teste no Internacional.

Apesar de todas as dificuldades, como adaptação, sair do interior para morar em uma capital e a parte financeira, Estêvão sempre teve o apoio do seu pais (Leandro Carlos e Valdeli) e irmãos (Vitor Júnior, Amon Ha e Emmanuel). O jogador conseguiu vencer todos os obstáculos, foi destaque no sub-20, até fazer sua estreia nos profissionais contra o Avaí, no Beira Rio, em um empate em 0 a 0. Caindo nas graças do torcedor colorado, pouco tempo depois o atleta marcou o seu primeiro gol. A ocasião aconteceu diante do Nove de Outubro pela Sul-Americana. Ao todo, o jogador de 21 anos já atuou em 14 partidas pelo 'Clube do Povo'.

Com boas atuações e já podendo assinar um pré-contrato com outra equipe, o Colorado anunciou a renovação do jogador três dias depois do gol. Atualmente o meia tem compromisso com o clube gaúcho até junho de 2026.