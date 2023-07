Airton vira garçom, lidera assistências e ajuda Atlético-GO em gols decisivos na Série B

Nos últimos quatro jogos que entrou em campo no Campeonato Brasileiro da Série B, o atacante Airton, do Atlético-GO, seguiu basicamente o mesmo roteiro. Saiu do banco, entrou e deu passes decisivos para gols do Dragão.

Dos últimos quatro duelos que disputou, apenas na partida contra o Novorizontino o atacante não deu assistência. Com as três assistências, o atacante igualou ao lateral Rodrigo Soares, e agora é o líder em assistências do Rubro-Negro na Série B. Airton falou sobre o momento vivido e a fase de garçom.

“O meu pensamento é sempre poder estar ajudando o Atlético da forma que for, seja fazendo gol, dando assistência ou contribuindo de qualquer outra maneira. Graças a Deus, sempre que tenho entrado nos últimos jogos, tenho ajudado com passes para gols dos meus companheiros, isso me deixa muito feliz por contribuir com os resultados da equipe”, disse.

Airton fala sobre preparação para duelo contra o Guarani

O Atlético não é superado há sete partidas, porém, cinco desses jogos terminaram empatados, o que deixou a equipe um pouco atrás na luta pelo G-4. No próximo domingo (23), o Dragão visita o Guarani. Airton destacou a preparação para a partida e a expectativa para o duelo contra o Bugre.

“Temos trabalhado muito forte para melhorar a nossa sequência. Estamos invictos há sete jogos, mas não temos muitas vitórias, precisamos melhorar o nosso número de triunfos e aumentar ainda mais essa sequência sem derrotas. Sabemos que vamos enfrentar um adversário muito qualificado, que vai contar com o apoio da torcida, mas precisamos dos três pontos e vamos com tudo em busca dessa vitória, sempre respeitando o Guarani. Temos um objetivo e essa vitória vai ser importante para nos colocar novamente no rumo que queremos seguir”, concluiu.

Guarani e Atlético-GO se enfrentam no próximo domingo (20), às 11h00, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas/SP.