Vitória vence Sport e assume liderança da Série B na Ilha

Em noite de quarta-feira (19) recheada de gols contra, Vitória venceu Sport, por 2 a 1, em plena Ilha do Retiro, pela 18ª rodada da Série B, e assumiu a liderança da competição. O Leão da Barra abriu o placar com gol contra de Rafael Thyere do Leão, e depois ampliou a vantagem com José Hugo. Camutanga, também contra, diminuiu para o Leão pernambucano.

Thyery marca contra e dá vantagem ao Vitória

Na Ilha Retiro, o jogo começou equilibrado entre ambas equipes. Porém, o Leão chegou mais agressivo, e logo aos 2, o adversário se atrapalha na saída de bola e cede lateral um para o Sport, que em cobrança, Love serve Labandeira, na entrada da área, que chuta fraco para a defesa de Lucas Arcanjo. Pouco a pouco, o Rubro-Negro baiano se mostrou, deixando tudo igual nas ações ofensivas e sendo bastante destemido nas chances de gol. Aos 11, em disputa de bola pelo alto, Rafael Thyery, mas afastou mal, a jogada sobra para Osvaldo na área, que tentou uma bicicleta, mas o chute vai pra fora, sem muito perigo. Na sequência, o Leão chega com Edinho, que recebe lançamento pela direita de ataque, ganha a jogada de Felipe Vieira e cruza para a área. Wagner Lenardo intercepta e manda pra escanteio. Aos 48, após cruzamento forte de Matheus Gonçalves pela esquerda, Thyere desviou para o próprio gol, marcando contra para o vitória, e deixando o Leão em situação complicada na Ilha.

Sport empata, Vitória amplia

A partida recomeçou com um Leão mais centrado e eficiente. Aos cinco, Edinho cruzou fechado e Camutunga desviou para a própria meta, mandando um contra deixando tudo igual na Ilha do Retiro. Na sequência, José Hugo em primeiro toque na bola, deixou o Vitória novamente à frente do placar, com passe de Thyery. Em desvantagem, o Sport fez mudanças, mas acabou piorando, não conseguindo chegar mais com perigo, decretando o 2 a 1, e Vitória campeão na Ilha.

Mas, e agora?

O resultado fora de casa, faz com que o Vitória chegue aos 34 pontos, e suba três posições na tabela, sendo o líder do momento da Série B. Já o Sport, antes em terceiro, deixa o pelotão de cima para beirar o G-4, em quinto lugar, com 32 pontos somados.

Próximos Jogos

No domingo (23), o Sport vai até São Luís do Maranhão enfrentar o Sampaio Corrêa, no Castelão, às 18h. Na segunda (24), o Vitória volta ao Barradão e pega a Chapecoense, às 19h.