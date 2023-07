Luxemburgo valoriza empate do Corinthians diante do Bahia

Após o empate do Corinthians em 0 a 0 diante do Bahia, o treinador do Timão Vanderlei Luxemburgo valorizou o empate conquistado para a sequência do Campeonato Brasileiro.

Ao falar do resultado, Vanderlei elogiou e disse que a proposta do Corinthians funcionou perfeitamente.

“Quando você não pode ganhar, você empata. Às vezes é o que o campeonato oferece. Dentro que nós combinamos para o jogo, acho que funcionou, no primeiro tempo de uma maneira mais fechada, porque sabíamos que o time deles seria intenso”

“Passamos sufoco, é normal, mas conseguimos chances de matar o jogo, então é valorizar o resultado porque é Campeonato Brasileiro. De seis pontos, ganhamos quatro. Cinco jogos sem perder, dois jogos sem tomar gol fora de casa, a gente tem que valorizar.”

Foco na Copa do Brasil

Projetando o duelo diante do São Paulo na Copa do Brasil, Luxa ressaltou que sua equipe está preparada para o confronto independente do esquema utilizado.

“Estamos preparados para jogar como jogamos hoje, ou com uma linha de quatro, três zagueiros com o Bruno jogando de lateral falso, tudo isso consolidamos. Então estaremos preparados para jogar um jogo decisivo, o primeiro jogo é na nossa casa, para a torcida é fundamental se envolver com nossa equipe. Contamos bastante com esse nosso torcedor, e nossos jogadores estão preparados para uma decisão”