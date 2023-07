Corinthians vence Universitario e avança às oitavas da Sulamericana

Na primeira etapa, a equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo conseguiu manter o controle do jogo, mesmo o time de casa sendo empurrado por 80 mil torcedores presentes no Estádio Monumental ''U''. Chances ocorreram, principalmente nos erros de passes pela equipe corinthiana, mas que não tiveram êxito em gols.

O segundo tempo começou novamente com o Universitario indo para cima, pressionando e tendo as melhores chances nos primeiros dez minutos. Porém, o Corinthians conseguiu nivelar o jogo e aos 24 minutos, após bom cruzamento de Bidu, Róger Guedes cabeceou na trave, a bola sobrou para Maycon, que acabava de ter entrado, finalizando para o fundo das redes. A euforia e festa da torcida visitante que estava presente durou poucos minutos.

Aos 28 minutos, Andy Polo chegou na linha do fundo, cruzou, e a bola resvalou em Guilherme Biro, que estava com os braços abertos. Na cobrança da penalidade, Edison Flores empatou ao bater forte no alto. Carlos Miguel ainda tocou na bola, mas não conseguiu fazer a defesa. Aos 35, Edison Flores dominou, girou e bateu no espaço deixado pela defesa alvinegra, mas dessa vez o arqueiro alvinegro consegue evitar aquele que seria o gol da virada do Universitario.

Novamente a estrela de Vanderlei Luxemburgo brilha em mais uma substituição, ao trocar Giuliano por Ryan Gustavo. O jovem estreante aos 47 minutos conseguiu marcar o segundo gol da equipe paulista após Róger Guedes finalizar para o gol e o goleiro espalmar, sobrando para o mesmo, que chutou para o fundo das redes.

Momentos de tensão

Como já havia sido noticiado, o Corinthians foi notificado pela polícia peruana que o jogo de hoje seria de grande preocupação e de ânimos bastante calorosos da torcida e equipe peruana, vide a prisão por racismo do Preparador físico Sebastián Avellino Vargas, do Universitario, na partida de terça-passada (11) em São Paulo. O momento de tensão do jogo chegou ao ponto mais preocupante após Ryan fazer o gol, tirar a camisa e comemorar levantando-a para a torcida dona da casa. Jogadores do time mandante foram para cima, por acharem a atitude do jogador do Corinthians um ato de desrespeito, e participaram de um tumulto com a comissão, jogadores e também com a polícia peruana, que depois de algum tempo conseguiu ter o controle da situação.



Mas mesmo assim o jogo ficou parado por mais de 20 minutos. O segundo tempo terminou 20 minutos depois do esperado, com expulsões de ambos os lados e com muita preocupação, mas com a equipe brasileira classificada para a próxima fase da competição.

Próximo Adversário

O Corinthians enfrenta nas oitavas-de-final a equipe do Newell's Old Boys, com datas já definidas. Os jogos serão nas duas primeiras semanas de Agosto, mas ainda sem datas e horários definidos. Na semana do dia 2, o Corinthians faz o primeiro jogo do duelo na Arena Corinthians e o jogo da volta, na Argentina, acontecerá no dia 9, no Estádio Marcelo Bielsa.