Marcos Felipe fecha o gol e valoriza empate do Bahia no Morumbi

O empate entre São Paulo e Bahia, por 0 a 0, nesta manhã de domingo teve nome composto: Marcos Felipe. O goleiro do Tricolor baiano foi o grande destaque da partida e, com inúmeras grandes defesas, evitou uma derrota nordestina no Morumbi.

Diante de mais de 56 mil torcedores, o Tricolor do Morumbi pressionou os visitantes do início ao fim e apenas não saiu vitorioso devido a grande atuação do camisa 22 do Bahia. O técnico Renato Paiva valorizou o resultado e enalteceu a qualidade de Marcos Felipe.

"Nós fizemos um jogo muito competente, sabendo as diferenças. O Marcos [Felipe], de fato, foi a figura do jogo. Foi um jogo em que um goleiro meu mais fez defesas e mais fez defesas de qualidade. Mas ele está lá para isso. Também já perdi pontos contra grandes defesas de grandes goleiros adversários. O São Paulo só tinha um empate aqui. Eu não gosto de me valorizar com empates, mas, se olhar para o contexto que tínhamos e o jogo que fizemos, é verdade que o São Paulo teve mais bola. É verdade que atacou mais, mas também é verdade que nós nunca fomos uma equipe encolhida. Fomos uma equipe que até começou bem o jogo. E dividiu o jogo com o São Paulo. Depois, é normal que o São Paulo, em sua casa e com sua torcida, faça o que fez. Nós e todas as equipes que vêm aqui. Nós soubemos sofrer, soubemos defender quando tínhamos de defender. Depois, fomos perigosos na parte da frente. Mas continua a nos falar o gol. Portanto, é um ponto que somamos, importante. Esse ponto vai ser muito importante no futuro", disse o treinador.

Há oito jogos sem vencer, a equipe segue na zona de rebaixamento. Paiva pontuou ainda o segundo jogo seguido do time sem sofrer gols. O treinador também ironizou as críticas sobre a dificuldade de organizar a equipe.

"Continuamos e seguimos com esse problema [não acerta o gol]. Mas, de fato, sacudimos em muitos momentos o que eram os ataques do São Paulo. De fato, é muito difícil. Temos que somar. Não sei quantas equipes vão somar pontos aqui no Morumbi. Eu não valorizo empates, jogo para ganhar. Tento montar equipes para ganhar. Mas também tenho que saber quem está do outro lado. Não só eu, todos. Todos têm que perceber quem está do outro lado e onde estamos jogando. E a realidade do campeonato. A realidade do campeonato, neste momento, é de dificuldade para nós. Tentar equilibrar as realidades durante o jogo. Em alguns momentos, conseguimos. Em outros momentos, não conseguimos. Mas não vamos, de fato... O gol é zero. Sendo uma equipe que não sabe defender e um treinador que não sabe montar equipes defensivas; e de fato não gosto de montar equipes defensivas, gosto muito de trabalhar minha linha defensiva, que hoje voltou a impor impedimentos várias vezes ao adversário. Mas é um treinador que não sabe montar esquemas defensivos, um treinador que não sabe fazer um monte de coisas, mas é o treinador que o Bahia tem", finalizou.

Vitor Jacaré fala sobre empate com o São Paulo e recorda o avô

Após a partida, o atacante Vitor Jacaré também comentou de forma descontraída sobre o empate e falou sobre seu avô.

"Meu avô é são-paulino doente e estava assistindo o jogo, queria marcar para tirar onda com ele. A gente sabia que seria um jogo difícil, torcida apoiando o time deles. Estou feliz pelo ponto, a dedicação dos companheiros... Agora é voltar para casa, se dedicar ao máximo, para no próximo jogo vencermos o América-MG e sairmos com os três pontos. Um abraço para o meu avô Antonio, te amo!".

O Bahia terá a semana livre para se preparar para o duelo contra o América-MG, domingo, às 18h30, em casa. No 17° lugar na tabela do Brasileirão, os nordestinos buscam deixar a zona da degola.