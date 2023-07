Depois de jogo pelo Brasileirão, Bahia e Grêmio voltam a se enfrentar pela Copa do Brasil

Nesta terça-feira (04), Bahia e Grêmio se enfrentam pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Este mesmo confronto já ocorreu no último sábado, naquela ocasião o time gaúcho saiu vitorioso pelo placar de 2 a 1. Com a vitória no final de semana, o imortal chegou a três vitórias seguidas. Já o time baiano, chegou a sua segunda derrota seguida.

Na última fase, o Bahia eliminou o Santos nos pênaltis. O Esquadrão conseguiu a classificação em casa depois do goleiro, Marcos Felipe, brilhar e pegar duas cobranças. Já o Grêmio se classificou após eliminar o Cruzeiro. O Imortal empatou seu jogo em casa pelo placar de 1 a 1, porém no segundo jogo em Belo Horizonte bateu a equipe da casa por 1 a 0.

Tentando se estabilizar

Depois de duas derrotas e um momento turbulento, o Bahia encerrou sua preparação para o confronto nesta segunda-feira (03). Na parte da manhã, a equipe assistiu vídeos do adversário e acabaram o dia com treinos táticos e técnicos, com simulações de situações de jogo.

Dos jogadores que não estavam disponíveis nos últimos jogos, Matheus Bahia e Yago Felipe participaram das atividades, mas também fizeram exercícios específicos, dessa maneira os jogadores podem, talvez, estar a disposição. Já Jacaré, Biel, Danilo Fernandes e David Duarte continuam no trabalho de recuperação de lesões.

Provável escalação: Marcos Felipe; Cicinho, Kanu, Vitor Hugo e Ryan; Acevedo, Rezende, Cauly e Daniel; Kayky e Everaldo

Para manter ótima fase

Com três vitórias seguidas a equipe de Renato Gaúcho encerrou sua preparação também nesta segunda-feira. Com treino fechado para a imprensa os gaúchos treinaram no estádio do Barradão.

O Grêmio deve contar com reforço em comparação com o último jogo. O zagueiro Bruno Alves teve seu contrato regularizado no BID e já pode voltar a equipe titular. Dessa maneira, Gustavo Martins, o autor do gol da vitória do final de semana, deve ficar no banco.

Provável escalação: Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Carballo, Bitello, Cristaldo e Reinaldo; Suárez

Arbitragem

Árbitro: Ramon Abatti Abel

Assistente 1: Bruno Boschilia

Assistente 2: Marcelo Carvalho Van Gasse

VAR: Rodolpho Toski Marques.