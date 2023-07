Cuiabá sai na frente, mas cede empate para o Bahia com gol contra de Empereur

Na abertura da 14ª rodada do Brasileirão o Cuiabá recebeu o Bahia na Arena Pantanal na tarde do último sábado (8). E em casa o Dourado saiu na frente com gol de Deyverson, de pênalti, mas no começo do segundo tempo levou o gol de empate do Tricolor, em gol contra de Alan Empereur.

Um tempo para cada time

A primeira chance de perigo foi com Deyverson, que aos seis minutos recebeu o passe na frente e bateu forte, mas Marcos Felipe espalmou para longe.

E aos 14 minutos Jonathan Cafú recebeu o passe na direita, já dentro da grande área, sendo derrubado por Chávez, ganhando assim o pênalti para o Cuiabá, que Deyverson bateu no canto direito, com Marcos saindo para o esquerdo, abrindo o placar da partida!

Aos 37 minutos, após um longo de tempo de poucas chances no jogo, Iury bateu a falta direto no gol e o goleiro Marcos Felipe espalmou por cima do gol. A resposta do Bahia veio aos 40 minutos, quando Kayky passou pelos defensores, invadiu a área pela direita e bateu forte, mas nas mãos de Walter. Por fim, aos 48, no cruzamento feito da direita por Thaciano, Vinícius Mingotti conseguiu o cabeceio, mas nas mãos de Walter.

No segundo tempo, já com dois minutos, Acevedo chutou de fora da área e mandou a bola no canto direito, mas Walter ficou com ela no chão, sem dar rebote.

E aos cinco minutos Ryan recebeu a bola na esquerda, carregou e cruzou, para o desvio de Alan Empereur, mandando contra o próprio gol ao tentar afastar a bola, empatando a partida!

Aos 11 minutos Kayky recebeu a bola na esquerda, conseguiu e drible e bateu cruzado, mas mandou a bola pela esquerda do gol.

Apenas aos 46 minutos uma nova chance foi criada, quando Raniele, de fora da área, tentou o chute e mandou a bola por cima do gol.

Próximos jogos

O Cuiabá volta a campo no domingo (16), às 16h, quando visita o Fortaleza. O Bahia volta a campo na quarta-feira (12), às 19h,q quando visita o Grêmio, na Copa do Brasil.