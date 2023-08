Dinamarca despacha Haiti e garante vaga nas oitavas da Copa do Mundo

Na manhã desta terça-feira (1º), a Dinamarca venceu o Haiti por 2 a 0 e garantiu sua vaga no mata-mata da Copa do Mundo Feminina. As dinamarquesas, dominantes durante os 90 minutos, chegaram a marcar quatro vezes, mas apenas os tentos de Harder e Troelsgaard foram validados.

Com a vitória, a Dinamarca volta a um mata-mata de Mundial após 28 anos. A última participação da seleção nórdica no torneio havia sido em 2007, quando foram eliminadas na fase de grupos. Na ocasião, a seleção europeia dividiu grupo com Brasil, China e Nova Zelândia.

Dominantes, dinamarquesas vencem sem grandes sustos

As dinamarquesas foram mais atuantes durante toda a primeira etapa, e chegaram a marcar logo aos três minutos com Simone Boye, mas o gol foi anulado por impedimento. A pressão europeia, no entanto, seguia firme e, aos 21, Pernille Harder converteu o pênalti cometido por Pierre-Louis e abriu o placar em território australiano. Com o gol, Harder marcou pela primeira vez em Copas e alcançou a marca de 71 bolas na rede com a camisa de sua seleção. Este é o primeiro Mundial disputado pela craque, visto que a Dinamarca não participa de uma Copa do Mundo de Futebol Feminino desde 2007.

Com domínio total as ações do jogo, as dinamarquesas tiveram o controle da posse de bola, mas não conseguiram transformar este domínio em novos gols.

No segundo tempo, as haitianas cresceram na disputa e também deram algum mínimo trabalho para Lene Christensen, que fez boa intervenção no cabeceio promissor de Batcheba Louis. A Dinamarca errou passes no meio-campo, possibilitando com que as adversárias abusasse de contra-ataques, comandados pela habilidade de Dumornay, de apenas 19 anos e grande destaque da equipe. No entanto, os contragolpes não surtiram o efeito desejado e levaram pouco perigo à meta europeia.

Aos 39, Pernille Harder chegou a mandar para as redes novamente, porém, a arbitragem sinalizou uma falta na goleira adversária no início da jogada e anulou o tento. No finalzinho dos acréscimos, aos 54 minutos da segunda etapa, Troelsgaard recebeu lindo passe de Mille Gejl na intermediária direita, invadiu a área e bateu cruzado para ampliar o placar para as nórdicas, confirmando o favoritismo europeu e fechando a classificação dinamarquesa para a próxima fase do Mundial com uma vitória por 2 a 0 diante do Haiti.

Situação na tabela

Com a vitória conquistada nesta manhã, a Dinamarca chegou aos seis pontos e garantiu sua classificação para o mata-mata da Copa do Mundo, com a segunda colocação do grupo. Já o Haiti, finalizou sua participação no Mundial sem somar pontos.

Próximo desafio

Classificadas, as dinamarquesas terão dura missão pela frente. A seleção nórdica enfrentará as donas da casa em busca de uma vaga nas quartas de finais. Na próxima segunda-feira (07), às 07h30, Dinamarca e Austrália duelarão para seguir com o sonho do título mundial, no Accor Stadium, em Sydney, capital do país situado na Oceania. A última vez em que a Seleção Dinamarquesa jogou as oitavas de final foi em 1995, quando chegou as quartas, marcando a melhor campanha da equipe em mundiais femininos.