Dinamarca faz história e volta ao mata-mata da Copa do Mundo após 28 anos

A Dinamarca fez história nesta manhã ao vencer o Haiti por 2 a 0, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Com gols de Harder e Troelsgaard, as dinamarquesas voltam a disputar um mata-mata de Mundial após 28 anos.

A Dinamarca não chegava ao mata-mata da Copa do Mundo Feminina desde 1995, quando foram eliminadas nas quartas de finais, obtendo a melhor campanha da seleção na história do torneio.

As europeias já vinham fazendo história depois de classificar o país novamente a um Mundial. A última participação da seleção nórdica no torneio havia sido em 2007, quando foram eliminadas na fase de grupos. Na ocasião, a seleção europeia dividiu grupo com Brasil, China e Nova Zelândia.

Após a vitória, Sanne Troelsgaard, autora do segundo gol dinamarquês diante do Haiti comentou sobre a emoção de marcar e de seguir fazendo história com a seleção.

"Não sou mais jovem e sei muito bem que provavelmente não estarei aqui novamente em quatro anos. Então, entrar e deixar sua marca é muito legal. Foram 16 anos de trabalho até aqui. Não consigo descrever esse sentimento. Estou sem palavras. Estou chorando de alegria".

Pernille Harder marca o primeiro gol em Copas

Outro grande feito da noite veio por parte de Pernille Harder, eleita craque da partida pela Fifa. A jogadora marcou seu primeiro gol em Copas e chegou a marca dos 71 tentos com a camisa dinamarquesa. A artilheira nunca havia disputado um mundial, já que a última participação da Dinamarca foi em 2007.

Com Troelsgaard e Harder como destaques, a Dinamarca que seguir fazendo história. Classificadas para as oitavas de finais, as europeias duelarão contra a Austrália em busca de uma vaga nas quartas. A partida contecerá na próxima segunda-feira (07), às 07h30, no Accor Stadium, em Sydney, capital australiana.