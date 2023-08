Zagueiro Douglas celebra primeiro gol pelo Avaí após superar problema no coração

A noite desta terça-feira (1º) foi especial para o zagueiro Douglas Bacelar, do Avaí. O jogador marcou o gol de empate contra o Mirassol por 2 a 2, fora de casa, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Foi o primeiro gol do jogador desde o retorno aos jogos. Apresentado no dia 4 de julho pelo clube de Santa Catarina, o atleta revelou que esteve perto de reforçar Leão da Ilha 2022, mas descobriu uma miocardite durante os exames.

"Acabei revelando em minha apresentação aqui no Avaí, mas durante um bom tempo, ficou apenas comigo e minha família. Descobri uma miocardite fazendo os exames aqui no clube no ano passado e foi um período difícil, mas quis me resguardar. Hoje estou 100% recuperado e pude ter a felicidade de ajudar o meu clube neste jogo fora de casa. Fazia tempo que não tinha esse gostinho de marcar um gol. Estou muito feliz”, conta o jogador.

Com o empate, o time de Douglas se mantém na 18ª colocação. O Avaí soma agora 18 pontos conquistados, sendo quatro vitórias, seis empates e 10 derrotas, nos 21 jogos que disputou.

“Sabemos que precisamos melhor fugir dessa situação ruim no Campeonato Brasileiro, mas buscamos um ponto importante fora de casa contra uma equipe que vem lutando pelo G-4. O próximo jogo é um clássico com muita história e temos nos preparar bem. Precisamos fazer valer a força dentro de casa para buscar os três pontos”, finalizou o zagueiro.

O próximo compromisso do Leão será contra o Criciúma, no próximo sábado (5), na Ilha do Retiro, às 15h30 (horário de Brasília), pela 22ª rodada da Série B.