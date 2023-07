Em crise, Avaí demite técnico Gustavo Morínigo

Vivendo um de seus piores momentos dos últimos anos, o Avaí anunciou neste domingo (2) a demissão do técnico Gustavo Morínigo. Em nove jogos no comando do Leão, o paraguaio conquistou apenas cinco pontos, com cinco empates e quatro derrotas.

A gota d'água foi a derrota em casa para o lanterna ABC por 2 a 0 neste sábado (1º). Com o resultado, o Avaí parou nos 11 pontos e caiu para a 19ª colocação da Série B 2023. Também deixam o clube o auxiliar Diosnel Burgos e o preparador físico Martín Paolorosso.

Comunicado



O Avaí Futebol Clube informa que Gustavo Morínigo não é mais técnico do Leão. Também deixam o clube o auxiliar Diosnel Burgos e o preparador físico Martín Paolorosso.



O Avaí agradece os serviços prestados e deseja sucesso aos profissionais em seus novos projetos. pic.twitter.com/rwUXIBsq50 — Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) July 2, 2023

Morínigo foi o segundo técnico do Avaí no ano. O primeiro foi o ex-meia Alex, que foi demitido após quatro rodadas da Série B, com uma vitória e três derrotas.

O Avaí volta a campo no próximo sábado (8) diante da Ponte Preta, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. A partida está marcada para às 17h.