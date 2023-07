Avaí bate Sampaio Corrêa e quebra sequência de 11 jogos sem vencer na Série B

Após mais de dois meses, o Avaí finalmente voltou a vencer na Série B 2023. Nesta quarta-feira (19), na Ressacada, o Leão anotou 2 a 0 no Sampaio Corrêa, com gols de Denilson e Felipinho - curiosamente ambos aniversariantes da véspera do jogo. O resultado encerra a sequência de 11 jogos sem vitória do time catarinense, que larga a lanterna da competição.

Avaí na frente

A primeira etapa foi bastante equilibrada, com alternância de domínio das equipes. O Sampaio Corrêa terminou com mais finalizações (sete a três), mas as do Avaí foram bem mais claras. Na primeira chegada com mais lucidez, o Leão conseguiu o gol. Em uma cobrança rápida de lateral, Rafael Gava recebeu de Wellington e cruzou para Denilson marcar seu primeiro gol na segunda passagem pelo clube.

O Avaí ainda teve duas chances claras para ampliar. Na primeira, aos 21, Luiz Daniel salvou cabeçada de Felipinho na pequena área. Dois minutos depois, Denílson saiu na cara do goleiro e acabou errando o alvo.

Depois disso, o Sampaio conseguiu se reencontrar e ter mais presença no ataque. Por pouco, Robinho, ex-Figueirense, quase marcou o gol de empate após tabela com Mauricio, mas errou o alvo por pouco.

Vitória consolidada

Para o segundo tempo, o técnico Márcio Fernandes trocou o volante Maurício pelo atacante Vinícius Alves, mas o Sampaio Corrêa levou mais um gol logo no início. Jean Cléber descolou ótimo passe e encontrou Felipinho, que bateu no canto e contou com uma ajuda do goleiro Luiz Daniel para ampliar aos 3: Avaí 2 a 0.

O Avaí esteve perto do terceiro aos 10, quando Felipinho encontrou Pottker dentro da área e o camisa 10 bateu rasteiro, mas parou no goleiro. Fernandes fez mais alterações para tentar mudar a postura do Sampaio, mas o time de Eduardo Barroca sofreu pouco daí para frente.

A Bolívia Querida só conseguiu assustar Igor Bohn na parte final da partida, mas o Avaí administrou com tranquilidade a vitória.

Homenagem

O Avaí entrou em campo com uma faixa em apoio ao lateral-esquerdo Natanael. Durante a última semana, o filho dele, João Guilherme Farias Pimenta, morreu aos 4 anos. A torcida também exibiu faixas em apoio ao jogador e, após a partida, os jogadores também dedicaram a vitória ao colega.

Foto: Fabiano Rateke/Avaí FC

Classificação e próximos jogos

Com o triunfo, o Avaí sobe aos 14 pontos, deixando a lanterna e subindo para o 19º lugar, ainda quatro atrás do Tombense, primeiro time fora do Z-4. Já o Sampaio Corrêa segue em 15º, com 20.

O Avaí volta a campo no sábado (22) diante do Ituano, no Novelli Júnior, às 18h. No dia seguinte, o Sampaio Corrêa recebe o Sport, também às 18h.