Falcão pede demissão do Santos após denúncia de importunação sexual

Nesta sexta-feira (4), Paulo Roberto Falcão deixou o cargo de coordenador de futebol do Santos. O profissional, que exercia a função desde novembro do ano anterior, tomou a decisão em conjunto com o presidente do clube, Andres Rueda, após a divulgação de uma denúncia de importunação sexual.

A denúncia foi feita por uma funcionária do condomínio residencial onde Paulo Roberto Falcão mora, em Santos. A vítima registrou um boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher da cidade. Detalhes específicos do incidente não foram revelados, de modo a preservar a identidade da mulher, sendo esses detalhes constados no "termo de declarações" da funcionária.

O caso de importunação sexual está sendo investigado pelas autoridades competentes, e um ofício foi expedido para que o condomínio disponibilize as imagens do circuito interno de segurança, a fim de auxiliar nas investigações.

Paulo Roberto Falcão, que assumiu a função de ser um elo entre a comissão técnica e a diretoria santista, também atuava nas negociações por reforços, embora não estivesse diretamente envolvido na questão financeira, priorizando a avaliação técnica. Sua saída do clube ocorre em um momento de pressão sobre a equipe, devido a uma temporada irregular com eliminações precoces no Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, além de uma má campanha no Campeonato Brasileiro.

O coordenador de futebol vinha sendo alvo de críticas por parte da torcida do Peixe, que chegou a promover uma campanha nas redes sociais pedindo sua demissão. Com a repercussão da denúncia de importunação sexual, a pressão aumentou, levando à decisão de sua saída.