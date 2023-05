Kleiton Lima lamenta falta de brilho individual do Santos em Clássico-Alvinegro

O Santos foi derrotado pelo Corinthians por 1 a 0, neste domingo (14), em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Em entrevista exclusiva após o jogo, o técnico Kleiton Lima destacou a sua frustração com o resultado e lamentou a falta de de brilho individual de sua equipe.

“Nós não fizemos um jogo tecnicamente bom, taticamente eu acredito que tenha sido bom, comportamento defensivo desde as atacantes lá na frente, centralizando, fechando o meio, tirando os espaços de criação do Corinthians, foi bem produtivo e elas foram bem obedientes taticamente. Tivemos possibilidades de tecnicamente jogar um pouquinho mais, com mais capacidade, porque o nosso jogo também na construção não foi bom. E aí eu não dou tanto crédito para o adversário não, porque individualmente a gente não estava com um dia tão brilhante. Os nossos refinamentos não foram bons hoje naqueles passes sutis, nas dobras, na triangulação, na aproximação, então acho que faltou isso para ganhar o jogo, para empatar e ganhar o jogo”, disse Kleiton.

O comandante ainda completou dizendo que se sua equipe estivesse um pouco melhor tecnicamente, a chance do Santos de ter saído vitorioso do clássico seria grande. No entanto, ele sabe da dificuldade que é enfrentar o Corinthians, comandado por Arthur Elias.

“Se a gente está em dia melhor tecnicamente falando, acho que a gente teria muita chance de sair com uma vitória, mas claro, a gente sabia que tinha um enfrentamento bem difícil também, um adversário que vem nesse momento em uma hegemonia dos títulos, com trabalho consolidado do Artur e com as meninas que ele já conhece bem, então assim, elas já estão num passo à frente nessa construção de equipe, mas o Santos mostrou sua força”, completou o treinador.

Foto: Divulgacão / Santos FC

Arbitragem polêmica

No Clássico-Alvinegro deste domingo, tivemos uma arbitragem que gerou reclamações de ambos os lados, mas principalmente, do lado do Alvinegro Praiano. Após um jogo bastante picotado em faltas, um erro bizarro no final foi bastante contestado.

Aos 43 minutos do segundo tempo, Giovanna Campiolo, defensora do Corinthians, cometeu falta e levou cartão amarelo. Este seria o segundo cartão da zagueiro, então, consecutivamente ela seria expulsa. No entanto, a árbitra esqueceu completamente da primeira adversão e acabou esquecendo de aplicar o vermelho.

O jogo continuou e o banco de reservas do Peixe reclamou com o quatro árbitro e assistentes, e aos 46, uma das auxiliares chamou a árbitra e comunicou sobre erro. Com isso, três minutos após Campiolo levar o segundo cartão amarelo, ela foi expulsa de campo.

“Sai daqui bem triste, bem chateado. Eu não falo de arbitragem, mas, hoje não foram felizes, muitas faltas trocadas, não deixou o jogo andar, a gente teve essa situação da atleta do Corinthians ter levado o segundo amarelo e ter ficado um tempo no campo, isso desestabiliza um pouquinho também, então assim, de uma forma geral a gente saiu daqui derrotado. Triste pra caramba, mas acreditamos que a gente tem muita força pra um enfrentamento futuro, reverter e conseguir a vitória”, reclamou Kleiton.

Próximos jogos

O Santos viajará para enfrentar o São José, pelo Campeonato Paulista. Já pelo Campeonato Brasileiro, a equipe volta a campo contra o Atlético-MG, dentro de casa, no próximo final de semana.

Com o início de estadual e o final desta primeira fase do Brasileirão, as Sereias da Vila terão uma sequência fortíssima de jogos, principalmente contra suas rivais estaduais. Kleiton nos contou e projetou como será o planejamento de sua equipe nestas partidas.

“A gente está num momento de início do Campeonato Paulista, que não dá pra gente diminuir a nossa força, a gente tem um elenco bem qualificado e todas as jogadoras são importantes e todas estão trabalhando para no momento certo entrar, colaborar e contribuir da melhor maneira possível. Inclusive, não é daqui pra frente, a gente já teve um início de Paulistão com um clássico contra o Palmeiras, e viemos de uma vitória suada contra o Cruzeiro fora de casa.”

Foto: Divulgação / Santos FC

“Tem mais um detalhe de hoje, a gente jogou na quinta à noite, o Corinthians jogou na quarta a tarde, então também teve um descanso maior pra um jogo de domingo às 11 horas da manhã, então assim, é importante ter todas elas a disposição e fortes no sentido da parte física. O nosso staff tem trabalhado bem para recuperar e usar quem está melhor, não dá pra falar de poupar, de fazer escolhas antecipadamente, é jogo a jogo, pensar naquilo que a gente tem como uma força máxima e todas as jogadoras que estão aí, são jogadoras que contribuem pra essa força máxima. A gente não tem receio de poder fazer trocas e usar o elenco todo para poder contribuir jogo a jogo, seja contra São José, Ferroviária ou pelo Brasileirão na próxima rodada contra Atlético-MG, vou ver quem está melhor e por pra jogar”, finalizou o comandante.