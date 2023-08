Com dois gols anulados e um contra, Goiás bate Fortaleza na Serrinha e se afasta do Z-4 do Brasileirão

Com muita emoção, o Goiás venceu o Fortaleza por 1 a 0 na noite deste sábado (5), no Estádio da Serrinha, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol marcado foi contra e foi feito pelo zagueiro Tobias Figueiredo, que tentou desviar dentro da área para afastar o perigo e acertou a própria rede.

Além disso, o Verdão da Serra ainda teve dois gols anulados após ter aberto o placar no segundo tempo. Com a vitória, o Esmeraldino se afastou da zona de rebaixamento e subiu para a 15ª posição, com 19 pontos. Na 12ª colocação, com 23, o Leão do Pici, por sua vez, acumulou a quarta derrota seguida na Série A e aumentou a crise na competição.

Pouca emoção no primeiro tempo

A primeira etapa de Goiás e Fortaleza no Estádio da Serrinha foi bem abaixo do esperado. Ambas as equipes criaram poucas oportunidades e não incomodaram os goleiros. Sem agressividade, o Leão do Pici, por sua vez, teve a sua melhor chance nos pés de Pikachu. No lance, Caio Alexandre acionou o atacante dentro da área, que driblou e finalizou em cima do goleiro Tadeu.

O Verdão da Serra finalizou com Hugo e Edu, mas o arqueiro João Ricardo fez boas defesas e evitou a abertura do placar para os donos da casa.

Segundo tempo, por sua vez, teve emoção de sobra

O gol do Goiás, e o único da partida, saiu apenas no segundo tempo aos sete minutos. No lance, o Verdão da Serra conseguiu desvio dentro da área e o zagueiro Tobias Figueiredo, do Fortaleza, tentou tirar a bola da linha, mas empurrou para o próprio gol.

Além disso, o Goiás ainda balançou mais duas vezes a rede do goleiro João Ricardo, mas em ambas as oportunidades, a arbitragem de vídeo anulou os gols. No primeiro lance, aos 22 minutos, Allano disparou em velocidade pela direita e finalizou cruzado. O árbitro paralisou a partida e marcou o impedimento do jogador esmeraldino.

Na reta final do jogo, aos 42 minutos, João Magno balançou a rede, mas o VAR anulou o seu gol. Na origem do lance, Marinho, do Fortaleza, sofreu uma falta após perder a posse e conceder o contra-ataque para o Goiás. Em seguida, Allano puxou a jogada, invadiu a área e tocou para o atacante, que empurrou para o gol.

Próximo jogo

Na próxima quarta-feira (9), o Goiás volta a enfrentar o Estudiantes, na Serrinha, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Esmeraldino perdeu a primeira partida por 3 a 0 e precisa marcar quatro gols de diferença para avançar às quartas. Na terça (8), o Fortaleza recebe o Libertad, às 19h, na Arena Castelão. O Leão do Pici venceu o primeiro duelo por 1 a 0.