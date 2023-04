Botafogo-SP vence Sampaio Corrêa em Ribeirão Preto

Na noite desta sexta-feira (21), o Botafogo-SP venceu o Sampaio Corrêa em casa, por 1 a 0, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), pela segunda rodada da Série B. Osman marcou de pênalti para o Fogão.

Botafogo sai na frente

O jogo começou com o Botafogo colocando fogo mesmo e pressionando. Aos 3, em um bate-rebate, a bola sobrou na pequena área para Salatiel, que mandou por cima do gol. Na sequência, o árbitro assinalou pênalti para o Fogão, após toque de mão Léo Silva. Osman foi para cobrança, mandando rasteiro do lado direito Luiz Daniel, que até acertou o lado, mas não evitou o gol.

Após o gol, o Sampaio Corrêa se lançou ao ataque, tendo mais posse de bola, Neto Paraíba e Bill foram os mais ativos no ataque, mas nada assustaram.

Botafogo administra

A partida recomeçou bem agitada, e com Sampaio Corrêa se lançando ao ataque. Aos 2, Bill chegou forte, em um cruzamento perigoso. Na sequência, Osman em resposta, acertou forte cabeceio, Luiz Daniel defendeu e a bola parou na trave.

O jogo se encaminhou para o final sem muitas emoções ou boas finalizações. Neto Paraíba, tentou cabeçada, Matheus Albino até se esticou, mas a bola passou longe de um possível empate do Tubarão. Com isso, o Botafogo apenas administrou a vitória até soar o apito final.

Classificação

Com a vitória, o Botafogo chega a seis pontos e fica entre os primeiros colocados. Já o Sampaio segue com apenas um ponto, na décima colocação, e não vence há nove jogos na temporada.

Próximos jogos

O próximo compromisso do Botafogo-SP é contra o Santos, pela Copa do Brasil, na quarta-feira (26), às 19h, após perder por 2 a 0 em casa pela terceira fase. O Sampaio Corrêa joga pela Série B, diante do CRB no sábado (2), às 19h.