Com gol histórico, Mirassol vence Chapecoense na estreia da Série B

Mirassol fez história no Campeonato Brasileiro da Série B. O Leão venceu a Chapecoense, na noite deste sábado (15), no Estádio Campos Maia, pela primeira rodada, e marcou o seu primeiro gol da história do clube paulista na competição. O gol foi marcado pelo meio-campista Gabriel.

Primeiro tempo de oportunidades desperdiçadas

Os primeiros 20 minutos de partida destoaram da primeira etapa. O início foi lento e preguiçoso na movimentação de ambas as equipes. Além disso, o único lance de perigo foi da Chapecoense. Na ocasião, o lateral-esquerdo Cristiano pegou um rebote na entrada da área, mas finalizou para fora.

Em seguida, o Mirassol tomou conta do jogo. O Leão criou boas oportunidades com Negueba, Kauan e Danielzinho, mas não foram eficientes e passaram em branco. O primeiro, inclusive, desperdiçou uma boa chance de abrir o placar, aos 28 minutos, em uma finalização de voleio.

Apesar de pouca movimentação, a Chapecoense quase abriu o marcador com Bruno Nazário. Aos 40 minutos, a Chape armou um contra-ataque, que terminou com a cabeçada do meio-campista e uma linda defesa de Alex Muralha.

Foto: Tiago Meneghini/Chapecoense

Mirassol reage no segundo tempo

Com um pouco mais de movimentação, diferente do início da partida, as equipes buscaram o caminho do gol, sobretudo o Mirassol. O Leão atacou mais e abriu o placar aos 17 minutos, com um belo contra-ataque de Gabriel. O meio-campista partiu em velocidade, driblou um defensor da Chapecoense e finalizou forte para estufar a rede. Foi o primeiro gol da equipe do interior do estado de São Paulo em uma Série B.

No entanto, o jogo voltou a ficar monótono após o gol do Mirassol. Mesmo atrás do placar, a Chapecoense teve muitas dificuldades e construiu poucas oportunidades. E, quando criou, a bola foi bloqueada por uma defesa de Alex Muralha. Dessa forma, o Leão encaminhou a sua vitória na primeira rodada do Brasileirão da Série B, no Estádio Campos Maia.

Próximo jogo

O Mirassol visita o Avaí, na Ressacada, na próxima sexta-feira (21), às 16h30, pela segunda rodada do Brasileirão da Série B. A Chapecoense recebe o Londrina, no domingo (23), às 15h30, na Arena Condá.