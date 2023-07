Ponte Preta e Vitória empatam em jogo elétrico

Buscou! Após sair atrás no placar o Vitória empatou em 2 a 2 com a Ponte Preta, em Campinas, na noite deste domingo (30), pela Série B. Os gols da Macaca foram marcados por Léo Naldi e André. Pelo Leão da Barra, fizeram Léo Gamalho e Iury Castilho. Com o resultado, o Vitória foi a 38 pontos, tornando-se vice-liderança, já a Ponte Preta, por sua vez, permaneceu em 13º, com 23 pontos conquistados.

A primeira etapa da partida começou com muita pressão da Macaca, que chegou ao gol aos 8 minutos, Artur fez jogada pela ponta esquerda, cruzou para a área e Léo Naldi cabeceou firme, sem chances para Lucas Arcanjo. Quatro minutos depois, Léo Naldi cruzou na medida para o centroavante André, que acertou um voleio de cinema de dentro da área. O goleiro Lucas Arcanjo chegou a encostar, mas a bola foi no ângulo. Aos 18 também teve expulsão. O volante da Ponte Preta, Matheus Jesus, deu forte carrinho em Mateus Gonçalves. O árbitro aplicou o amarelo, mas com ajuda do VAR, mudou a cor do cartão para vermelho. O Leão da Barra melhorou e aos 26, Yan Souto recebeu na ponta direita e cruzou para Mateus Gonçalves, na segunda trave, que cabeceou mal e a bola saiu de campo.

O Vitória voltou com tudo em busca do empate. Aos 15, pênalti para o Leão. Léo Gamalho cobrou rasteiro marcando o primeiro da equipe baiana. A pressão continuou, porém o empate só veio no final. Aos 40, Giovanni Augusto fez jogada pela ponta esquerda de ataque, cruzou para o meio da área e Iury Castilho, estreante da noite, chutou sem chances para o goleiro da Ponte.

Sequência

O Vitória jogará contra o ABC, na próxima quarta-feira (2), no Barradão, às 21h30, em partida válida pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte joga também dia 2 só que mais cedo as 19H contra o criciuma fora de casa.