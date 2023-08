Colômbia derrota Jamaica e avança às quartas de final da Copa do Mundo Feminina

A seleção colombiana de futebol feminino conquistou uma vitória emocionante sobre a equipe da Jamaica, avançando assim para as quartas de final da Copa do Mundo Feminina. No duelo disputado em Melbourne, na manhã desta terça-feira (8), a Colômbia superou a seleção jamaicana por 1 a 0, com um gol marcado por Catalina Usme.

¡𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐋𝐀 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀!



¡ESTAMOS POR PRIMERA VEZ ENTRE LAS 8 MEJORES DEL MUNDO EN UNA COPA MUNDIAL FEMENINA DE LA FIFA DE MAYORES!



𝐆𝐈🇨🇴𝐆𝐀𝐍🇨🇴𝐓𝐄𝐒🇨🇴#PersiguiendoUnSueño#TodosSomosColombia🇨🇴 pic.twitter.com/HiNkcKFag3 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) August 8, 2023

Com esse triunfo, as jogadoras sul-americanas não apenas se classificaram para a próxima fase do torneio, mas também registraram a melhor campanha de sua história na competição. A equipe colombiana já havia alcançado as oitavas de final em 2015, mas esta é a primeira vez que conseguem chegar às quartas de final de uma Copa do Mundo Feminina.

O jogo

A partida foi marcada por uma intensa pressão colombiana sobre a defesa jamaicana desde o início. Apesar dos esforços de jogadoras como Linda Caicedo, que era a esperança de gols da Colômbia, a forte marcação da equipe adversária dificultou a criação de oportunidades claras. Por sua vez, a Jamaica adotou uma postura mais cautelosa, buscando explorar contra-ataques para surpreender a defesa colombiana.

Foto: Divulgacão / FCF

Após um primeiro tempo truncado e equilibrado, o único gol do jogo aconteceu aos 6 minutos da etapa final. Catalina Usme recebeu um belo cruzamento na área e finalizou com precisão, vencendo a goleira Spencer e garantindo a vantagem para a Colômbia.

Apesar da desvantagem no placar, a Jamaica não desistiu e buscou criar oportunidades ofensivas. A melhor chance das jamaicanas aconteceu aos 36, quando Tiffany Cameron realizou uma ótima jogada pela direita e cruzou para Spence, que livre na pequena área, desperdiçou uma ótima oportunidade de cabeceio.

A partida ainda reservou emoções até o final, com a Colômbia quase ampliando o placar aos 40, quando Santos cabeceou na trave. No entanto, o placar permaneceu inalterado, garantindo a classificação da Colômbia para as quartas de final.

Foto: Divulgação / FIFA

Próximo jogo

A próxima fase da competição promete mais emoções, já que a Colômbia enfrentará a Inglaterra, campeã da Eurocopa de 2022. O duelo está agendado para o próximo sábado (12), no estádio Olímpico de Sydney, às 07h30. Enquanto a Inglaterra busca mais uma vez chegar à semifinal, a Colômbia tenta continuar fazendo história ao avançar entre as quatro melhores seleções do torneio.