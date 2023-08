Copa do Mundo Feminina: oitavas de final começa com três jogos neste sábado

Às oitavas de final da Copa do Mundo Feminina terão início neste sábado (5). Com jogos espalhados por todo o dia, as equipes entram na fase mais decisiva do torneio, o mata-mata.

Suíça x Espanha

As duas seleções europeias abrem as oitavas, com bola rolando às 2h, no Eden Park, em Auckland, na Nova Zelândia. A Suíça, primeira colocada do grupo A, se classificou após conseguir dois empates, sendo eles contra a anfitriã Nova Zelândia e a Noruega, além de uma vitória na estreia contra Filipinas. Dessa maneira, liderando o grupo com cinco pontos.

Agora, a Squadra Nazionale apostam em sua defesa, a qual não foi vazada ainda, para avançarem de fase.

Já a Espanha, apesar de terminar com seis pontos, uma pontuação maior que a rival na fase de grupos, acabou ficando em segundo lugar. Na campanha, foram duas vitórias, contra Zâmbia e Costa Rica, mas na última rodada, sofreu uma goleada de 4 a 0 para o Japão, que conquistou a liderança.

O vencedor do confronto enfrentará o vencedor de Holanda e África do Sul, nas quartas de final.

Japão x Noruega

Japão e Noruega se enfrentam às 5h, no Wellington Regional Stadium, em Wellington, na Nova Zelândia.

A seleção asiática chega embalada para a decisão. Com 100% de aproveitamento, lideraram o grupo B da competição, com 9 pontos, derrotando Espanha, Costa Rica e Zâmbia.

Já a Noruega, que não fez uma campanha tão brilhante na fase de grupos, se classificou em segundo lugar no grupo A, após perderam na estreia para a Nova Zelândia, empatarem com a líder Suíça, e conseguirem a classificação somente na última rodada, após goleada de 6 a 0 sobre Filipinas.

O vencedor da partida apitada pela brasileira Edina Alves Batista, enfrentará o vencedor de Suécia e Estados Unidos, pelas quartas de final.

Holanda x África do Sul

Para fechar o dia, Holanda e África do Sul se enfrentam às 23h, no Sydney Football Stadium, na Austrália.

A Laranja chega invicta até aqui na competição. A liderança do grupo E, veio após vitórias sobre Portugal e Vietnã, e um empate contra as americanas, atuais campeãs, fechando assim, com sete pontos conquistados.

Do outro lado, as africanas terminaram a fase de grupos em segundo lugar do grupo G. Após começarem a competição com derrota para a favorita Suécia, a equipe se recuperou, empatando com a Argentina, e garantindo a vaga na última rodada, após vitória sobre a Itália. Assim, fechando com quatro pontos.

O vencedor enfrentará o também vencedor de Espanha e Suíça.